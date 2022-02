"Tan bonita te ves" es el nuevo sencillo de Ángel Ríos

Una nueva propuesta musical llego al regional mexicano, en la voz del joven intérprete y compositor Ángel Ríos, quien arrancó este 2022 lleno de metas por querer cumplir, buscando conquistar al público con su música norteño – campirano.

El cantante sinaloense llega promocionando el tema "Tan bonita te ves", una canción de su autoría con el cual ha logrado acaparar la atención del público de todas las edades.

“Es un tema romántico el cual va dirigido para aquellos hombres o mujeres que andan queriendo enamorar o tener una relación con una persona, este habla de una persona que está muy enamorada”, detalló el Ángel en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Ríos platicó que su inquietud artística comenzó desde pequeño, poco a poco se fue preparando, hasta que formó su propia agrupación musical, pero hoy en día, decide llegar como solista, y mostrar su talento como cantante y compositor.

En su faceta como compositor el artista comentó que al momento de escribir el amor y el desamor han sido vitales en su desarrollo, “Las situaciones reales me inspiran a componer y transformar sentimientos en melodías, yo también toco la guitarra, es por ello, que mi manera de componer, nace primero con una armonía, tomo mi guitarra, busco un ritmo, empiezo a buscar la tonada, una letra, una canción, me pongo a imaginar por qué género me iré, si será una romántica, corrido, norteño, o será cualquier cosa que me venga en la mente, así empiezo a escribir", comentó.

Ángel confesó que lo que desea ofrecer con su música es alegrarles el día o si están pasando por un momento triste pues que escuchen un tema para momento, “quiero provocarles sentimientos, que mi canción sea la compañía de la situación por la que este pasado esa persona, ya sea de amor o desamor, o viajar y escuchar todo tipo de canciones, que mis letras se escuchen y no solo conmigo sino también con otros artistas”.

Comentó que su mayor sueño es que muchas personas logren conectar con su propuesta y empiecen a identificarse con sus temas musicales, porque paso a paso irá escalando dentro de la industria.

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

Durante la plática el compositor adelanto que lo que traen en mente para este año es grabar un disco de 12 temas todos de su autoría, “lo que aún no decido es si hacerlo norteño o campirano o si mejor mezclar los dos y ver cuál letra se les acomoda más, a que estilo se le acomoda más”.

Para finalizar dijo “los invito a todos me sigan en mis redes sociales como Ángel Ríos Oficial para que me apoyen y sepan todo lo que ando haciendo”, concluyó.

PARA SABER:

El cantautor sinaloense Ángel Ríos cuenta con más de 100 composiciones.