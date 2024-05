Productores continúan en espera de reunión con AMLO para mejorar el precio de maíz

Culiacán, Sin. -Después de casi una semana de haber levantado la protesta y tomas de casetas del estado de Sinaloa, el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armenia, informó que aún continúan en espera de posible reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que han pasado seis días de que los productores sostuvieron el encuentro con el gobernador Rocha Moya, luego ante flexibilizar las acciones en las casetas de cobro en la entidad, pero siguen sin tener una respuesta concreta de la posible reunión.

En ese sentido, el líder campesino indicó que ha intentado entablar comunicación con el mandatario estatal, pero ha sido en vano, por lo que el próximo sábado sostendrán un encuentro en Guamúchil en caso de no encontrar eco en estos días.

“Todavía no tenemos noticias, ayer le mandé mensaje al gobernador y no contestó, estamos haciendo la espera hasta el viernes, el sábado nos vamos a reunir otra vez la comisión en Guamúchil a ver qué decisiones tomamos si no hubiera algún avance”, explicó.

Agregó que el día de ayer también habló con Ramón Gallegos, subsecretario estatal de agricultura, y mencionó que estaban viendo el asunto de la bolsa de recursos en Hacienda a ver si hoy pudieran anunciar algo.

“Se supone que están gestionando la bolsa total para que se aplique a Sinaloa, es parte del compromiso del gobernador, si es así, quiere decir que están trabajando en el tema”, señaló.

Valdez Armentía, mencionó que si hay avances en las gestiones de las autoridades estatales, seguirán en compás de espera para mejorar el precio de las cosechas de maíz blanco de la entidad y otros compromisos asumidos con los manifestantes.

Asimismo, gestionar ante Segalmex que se simplifiquen las reglas de operación para la compensación de los 750 pesos, a fin de que los productores reciban ese recurso rápidamente y sin burocratismos después de entregar su cosecha.

Finalmente, el líder campesino, dijo que entre los acuerdos está solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para este grupo de productores, gestionar ante Segalmex, que para el próximo ciclo de siembra, se extienda la entrega de fertilizantes a otros cultivos, como garbanzo y cártamo, así como también se gestione ante Conagua que se abarate el agua para riego.