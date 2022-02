En memoria de George Harrison, el Beatle multiinstrumentista

Uno de los miembros más importantes del grupo The Beatles, George Harrison, nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra.

En vida, este músico realizó grandes cosas en su carrera y siempre será recordado por ser miembro del cuarteto de Liverpool.

En 2022 habría cumplido 79 años y para recordarlo hemos reunido algunos de los momentos más destacados del músico.

Miembro de The Beatles

La historia del despegue de esta agrupación se remonta en el año de 1962. Harrison fue integrante de la primera alineación.

La primera aparición de este músico fue la canción que grabo en el álbum The Beatles, con la canción ‘’Don’t Bother Me’’. Las composiciones de este multiinstrumentista no tuvieron mucha proyección hasta años después, pero su originalidad y su conocimiento hicieron que su contribución al grupo encontrara su sonido.

En el año de 1869 empezó a experimentar con instrumentos en el género del pop, gracias a su afición por el LSD tuvo una participación importante para la creación del disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Este álbum se caracteriza por ser de un género alternativo, orientado hacia el folk y rock.

Solista

Como músico solitario aporto canciones por lo cual los fans lo recuerda con mucho cariño ‘’Here Come the Sun’’ y “Something” que después de la separación de la banda las publicaron el disco ‘’All Things Must Pass’’ de 1970.

La última etapa como Beatle

Después del asesinato de Jhon Lennon, se sumó al proyecto The Traveling Wilburys, un supergrupo junto a Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, que publicaron dos discos, “Volume I” y “Volume III

Muerte

George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001 en la casa de un amigo en Los Ángeles (Estados Unidos) tras someterse a una serie de tratamientos contra el cáncer que padecía desde 1998.













