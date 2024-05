Mazatlán es sede de foro sobre resoluciones de transparencia en México

Mazatlán, Sin. -Mazatlán es sede del Quinto Foro de Resoluciones Relevantes del Sistema Nacional de Transparencia, que reúne a 13 comisiones estatales de acceso a la información pública de la República Mexicana.

El objetivo de este encuentro es dar a conocer resoluciones y criterios relevantes, que, por su forma de resolver, han sentado un precedente y que pueden dar luz al momento de dar respuestas a solicitud de información, resolver recursos de revisión o de darles cumplimiento.

Búsqueda exhaustiva

Pedro Antonio Rosas Hernandez, Comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco, informó que habría dos ejes temáticos, uno de ellos es la "búsqueda exhaustiva de la información", qué es y qué implica, y cómo es que algunos sujetos obligados utilizan este argumento a la hora de abrir la información a los ciudadanos.

"Los sujetos obligados suelen responder sobre todo cuando es la intencionalidad, que después haber buscado la información "no se encuentra, no existe o no se generó", ¿qué implica una búsqueda exhaustiva? Con la importancia de que la información sea localizable, justo la paradoja es que hay más información, pero no siempre se encuentra o no se quiere encontrar, de ahí el valor de analizar el valor de analizar el argumento jurídico de esta búsqueda exhaustiva", explicó.

También se realizará el panel que lleva por nombre "Clasificación de información, datos personales y perspectiva de género".

"La clasificación no solo protege la privacidad y la seguridad de las personas, sino que también garantiza la igualdad de acceso a la información teniendo en cuenta las diversas necesidades y las perspectivas de género", agregó.

Para saber

Mazatlán fue sede del primer Foro Nacional de Resoluciones hace ocho años.

Asistieron comisionados y comisionadas de 13 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.