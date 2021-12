Rigo V hace una mezcla de sonidos tropicales y reguetón

Culiacán, Sin.- El cantante norteamericano continua mostrando su talento musical y hoy lo hace nuevamente con su más reciente sencillo titulado “Philadelphia”, un tema en el cual une su talento a de tres artistas del caribe mexicano.

En este nuevo sencillo Rigo ofrece una mezcla de sonidos tropicales con sonidos característicos del reggaetón, logrando una propuesta fresca y diferente donde deja plasmada varias culturas desde su natal Estados unidos, México y Colombia.

“En este mi nuevo sencillo tuve la oportunidad de grabar esta canción junto a los muchachos del caribe mexicano, que vienen siendo Fano, Callego y Daaz y pues supercontento por la canción la están recibiendo muy bien”, comentó Rigo V en entrevista para El Sol de Sinaloa.

El cantante de raíces nicaragüenses explicó que Philadelphia viene con tres sabores diferentes, “entre Colombia, México y Los Estados Unidos tenemos tres diferentes sabores porque los muchachos traen su sabor distinto, ellos traen el calor del caribe mexicano y yo traigo el sabor americano y el productor de Colombia entonces entre los tres creamos una bomba”.

Al preguntarle qué es lo que Rigo quiere ofrecer con su música esto respondió, “lo que queremos ofrecer son buenas vibrar, con letras que les hagan a las personas pasar un buen tiempo o ayudarles a pasar un mal tiempo”.

Aseguro, además, “con mi música quiero llegar a muchos lugares, conocer culturas y personas hermosas que aporten algo positivo para mi vida y para mi carrera, pero sobre todo que cada una de mis canciones lleguen a muchos corazones”.

LA PANDEMIA

Durante la plática el cantante comento que la pandemia fue un proceso de aprendizaje, “todo esto me enseñó a tener paciencia y también me ayudo mucho a reflexionar como artistas en cuestiones de sonidos y yo creo que eso es muy padre y pues la pandemia fue algo muy desagradable, pero creo que por mi parte si me dio el tiempo para hacer muchas cosas en cuestión de música, y la verdad otra cosa que aprendí fue darme cuenta de que la tecnología va a avanzando a pasos muy agigantados”, concluyó.

MÁS DE RIGO

En su recorrido musical ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidos artistas como Nova la amenaza, (exintegrante del dúo Nova y Jory), Franco el Gorila Randy y por los lados del caribe mexicano, Daaz, Callejo, Fano, también ha interactuado con artistas como: Guayna, J Balvin, Nicky Jam, Karol G, Yandel.

Rigo V a lo largo de su carrera como cantante ha explorado diferentes estilos musicales, como el R&B, pop, y por supuesto su favorito el Reggaetón, estilo con el cual se abrió paso.

“Ellos traen el calor del caribe mexicano y yo traigo el sabor americano”

