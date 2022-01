Che Che Rodríguez llega acompañado de “La Toxica”

El cantante de regional mexicano nacido en estados unidos, Josué Rodríguez mejor conocido como Che Che Rodríguez, llega con su tema “La Tóxica”, una canción con la que comparte su talento y carisma.

“La Tóxica”, es un tema escrito por el mismo intérprete, el cual remite a aquellas relaciones tóxicas que permitimos en nuestras vidas, pues muchas mujeres y hombres tienden a ser positivos y negativos en la relación.

“El tema lo escribí para hombres y mujeres, para mujeres que tienen relaciones con hombres que son bien tóxicos, que son negativos, positivos, no las dejan salir; y con ella busco expresar lo difícil que es lidiar con este tipo de parejas, la composición surge debido a otro de mis éxitos ‘Viciosa’, un fan la escuchó y me sugirió componer algo relacionado con la tóxica, me inspiré y surgió la letra”, compartió Che Che, en entrevista exclusiva vía telefónica para El Sol de Sinaloa.

El tema viene acompañado de su video musical, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, este fue grabado en El Paso, Texas, de la mano de Jesús Arias, de Orange Fall Pictures, “fue una experiencia muy divertida, hicimos una fiesta literalmente, así logramos crear un buen ambiente entre los músicos y modelos que aparecen en el clip”, destacó Che Che.

Che Che nació en Estados Unidos, desde pequeño le llamó la atención la música, debido a que proviene de una familia de músicos. Cuando su padre falleció, decidió tomar el rumbo de su carrera profesional y dedicarse de lleno a lo que más le apasionaba; inclinándose por el género regional mexicano, debido a que considera que es dónde mejor se desenvuelve. Confesó “yo crecí con este ambiente musical, crecí con corrido y banda, escuchando Banda Recodo, Banda MS, Miguel y Miguel, Los Tigres, Ramon Ayala, y tuve mucha inspiración de muchos artistas y desde chiquito siempre me ha gustado la música del regional”.

Su primera oportunidad como artista fue cuando escribió el corrido “La tragedia de El Paso”, a partir de ese momento, supo que debía seguir trabajando y preparándose para seguir avanzando en su carrera, “este 2021, comencé con el proyecto de Che Che Rodríguez. Estoy trabajando de la mano de Roger Argenis y vamos avanzando en el plan de mi carrera, el cual proyecto que será muy exitoso”, declaró.

Durante la charla telefónica, el cantautor comentó que le parece muy bien la nueva música que se está dando con esto de las fusiones y colaboraciones, “es algo muy bueno, yo estoy impuesto al estilo original; pero está muy bien cambiarle poquito de vez en cuando para todos los públicos, incluso si me gustaría realizar algo así porque me considero un artista versátil, que puedo cantar diferentes géneros y que me queda bien, y en algún futuro estuviera muy bien hacer algo así”.

El artista dijo que todo esto de la pandemia, aprendió que siempre hay que seguir para adelante, “aunque el mundo se pare uno tiene que seguirle, creo que debemos tomarle ventaja a cualquier cosa que se venga. En mi caso se abrieron otras oportunidades como trabajar más con las redes sociales, se abrió otro público, yo siento que siempre hay que darle para adelante y no nos pare nada”.

Para concluir Che Che adelantó que para este nuevo año prepara su nuevo disco, así como también aseguró que se está preparando física y mentalmente para lo que será su gira por México.

Le canta al amor, al desamor, hace corridos y crea algunos temas alegres, puesto que considera que la vida nos brinda todo tipo de historias para contar a través de la música.













