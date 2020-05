¿Sabes lo que es la empatía y como tener una sociedad más empática?

Mazatlán, Sin. Con el objetivo de tener una sociedad más empática y de no juzgarnos unos a los otros, El Sol de Mazatlán abordó a la kinesióloga, antropóloga y psicosocióloga Ángeles Wolder, quien cada semana nos ha compartido su conocimiento en cuestión de Descodificación Biólogica. En esta ocasión entregaremos el tema Cómo trabajar con la Empatía.

Ángeles comparte que cada día tenemos la oportunidad de poder poner nuestro granito de arena para que todo vaya mejor.

Salud Medicina Ancestral te ayuda a despertar y sanar: Bufo Alvarius

Explica que cuando se trata de una relación, o sea, cuando hay dos personas o más, o cuando se trata de un grupo, tenemos que tener la posibilidad de decir, voy a empatizar con el grupo.

¿QUÉ ES LA EMPATÍA?

"Ponerme en el lugar de la otra persona, comprender lo que está viviendo, ver POR qué ha llegado a ese lugar y, sobre todo, sentir lo que el otro está sintiendo.

Empatizar significa colocarme por dentro de la piel del otro para sentir lo mismo que le está pasando y poder comprender por qué ha actuado de una determinada manera. Por eso te digo que cada día tenemos una grandísima oportunidad, porque cada día se nos presentan situaciones en contacto con otras personas que opinan de una forma diferente", explica Wolder.

¿CÓMO PODEMOS EMPATIZAR?

Para poder empatizar se requiere conocernos, saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior, saber cómo sentimos, no sólo cómo pensamos, sino aterrizarlo, bajarlo. Qué está ocurriendo en nosotros también cuando el otro hace tal o cual cosa. Darnos cuenta de que nuestro mapa mental es tan solo eso, nuestra manera de mirar la vida, pero que hay muchas otras posibilidades, que hay otras formas y que tantas personas hay en el mundo, tantas maneras de mirar la vida pueden haber. Que cada uno de nosotros nos hemos construido a partir de conflictos, y que eso es lo que estamos haciendo en este camino, en esta existencia que es limpiarnos y vaciarnos de conflictos para poder tener una vida mucho más libre".





La empatía es ponerme en el lugar de la otra persona para comprenderla. Fotos: Cortesía|Ángeles Wolder





Wolder dice que para tener empatía, primero tenemos que conocernos para tener un marco de referencia y poder saber qué es lo que está sintiendo la otra persona. Luego de decir mira, esa parte mía la voy a dejar de lado, ¿para qué?, para poder mirar qué es lo que le está ocurriendo al otro. O sea, puedo dejar un sobrante de mí, puesto a un ladito y pasar a sentir lo que siente la otra persona. A partir de aquí se abre un mundo, en cada instante puedes llegar a ver qué está ocurriendo en el mundo, en la existencia de lo otro, en lugar de juzgar, criticar o acusar de mira es así o es asá o siempre haz esto o siempre haz lo otro".

EJEMPLO

En una reunión unas personas acuerdan algo, luego alguien piensa, -bueno sería mejor si podemos hacerlo de esta manera- y lo hacen, porque creen que es práctico y que puede ayudar, y de esa forma sienten que va a cargar menos en los otros y que por lo tanto mira, ni tan si quiera se le ocurre pensar, voy a comunicarme. Pero alguno de ese grupo donde se había acordado se enfada porque otro ha hecho algo, aunque sea a favor, no ve nada, nada, nada. No puede verlo, porque en su mapa mental está establecido que las cosas tienen que ser de determinada manera y se ha hecho de otra.

Si nos ponemos en oposición tú dices blanco tú dices negro, no vamos a llegar nunca a ningún lado".





También lee: Mexicanos transforman respiradores manuales para Covid-19 en mecánicos





UNA VIDA SANA

Si quieres tener una vida relacional que sea sana para todos, que sea enriquecedora para todos, sal del juicio, sal de la crítica y sal de la única manera de mirarlo, y ahora piensa que esto es lo que hacemos en descodificación, piensa ¿cuál es el conflicto biológico que puede estar viviendo la otra persona?, ¿por qué ha reaccionado de esta manera? Porque se ha sentido no reconocida, porque se ha sentido no respetada, porque ha sentido que ha hecho un esfuerzo que no se ha tenido en cuenta, porque ha sentido que no sabe que lugar ocupa dentro del grupo. Todo esto que te estoy diciendo son conflictos biológicos, por ejemplo, el sentirse no respetada o no tener un lugar, puede dar lugar a una lesión en el colon, en recto inferior o en ano, unas hemorroides pasan por allí.





El sentirse no tenida en cuenta puede pasar por una zona que ya es cardíaca, la zona de las venas coronarias, el sentir que hago un esfuerzo y nadie lo valora, es todo nuestro sistema músculo esquelético en nuestra sangre. Imaginen la de lugares en donde puede llegar a manifestarse esa tensión de un determinado momento.

Ya observamos cual es el conflicto biológico, ahora ponte en su lugar para entender lo que está sintiendo. Si se siente, por ejemplo, desplazada y no tenida en cuenta, eso le puede llevar a una sensación de enfado, de rabia, de ira, de manifestación de violencia en algún determinado momento porque está en relación con los conflictos de identidad del que soy yo aquí. También podría ser que diera lugar a reacciones totalmente opuestas, que van a estar enmascarando, que van a ser la tristeza, la otra cara del enfado es la tristeza. Cuando a alguien que está enfadado le preguntas y si hubiera una tristeza detrás de ese enfado, qué tristeza habría, seguro que te contesta con una que realmente está en su interior y te dice mi corazón se duele, mi corazón está roto.

LA INVITACIÓN "Deja los juicios y empatiza y verás cómo hay tantísima sanidad en nuestra humanidad".





LA EXPERTA

Ángeles WOLDER es directora del Instituto Ángeles Wolder en Barcelona, España y autora de los libros 'El arte de escuchar el cuerpo' y 'El reflejo de nuestras emociones'.













Lee más aquí ⬇





Salud Ansiedad desde la descodificación biológica Salud Sustituye alimentos por otros bajos en grasas Salud Relaciones humanas en tiempos del coronavirus