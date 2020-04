Relaciones humanas en tiempos del coronavirus

Mazatlán, Sin. La psicóloga, terapeuta y coach de autoestima Shely Quiñoñes explica en entrevista exclusiva con El Sol de Mazatlán, qué es lo que sucede entre las parejas durante este "arresto domiciliario" en pro del bienestar de todos.

¿Cómo afecta a las parejas está cuarentena por el Covid 19?

Afecta de manera diversa, depende de cada situación. Una de ellas es que si a uno o a los dos los descansaron del trabajo, eso genera una situación de stress exacerbado. Toda la población está viviendo stress y muchas veces no sabemos canalizarlo de una manera adecuada y lo desplazamos hacia la pareja. Es decir, si una de las personas está preocupada por la cuestión económica y no sabe gestionar las reacciones al strees, entonces lo que hace es desplazarlo hacia la pareja y está enojado con la pareja, agresivo con la pareja, y no se sienta a expresarle justamente cómo se está sintiendo.

Otra de las posibles preocupaciones es la salud, de sí mismo, de la familia o por los abuelos o los padres que ya están en edades más avanzadas. El strees puede exacerbar en nosotros cualquier emoción negativa y por tanto las reacciones van a ser negativas.

Otra de las afectaciones es el encierro. Este hace que estemos más aburridos, más estresados y eso hace que la mente de vueltas y vueltas llevándonos a estados de stress, que podría volverse stress crónico. La convivencia del día a día genera sensaciones de hartazgo. Estar juntos las 24 horas, los siete días de la semana para aquellos a quienes los descansaron puede resultar muy retador en la convivencia diaria por que el encierro nos hace sentir más cargados, estresados y esto hace que cobremos facturas viejas, a lo mejor buscar conflictos que no estén relacionados con la situación actual sino rencillas viejas y que ahora que nos vemos todos los días empezamos a sacarlas".

¿Qué pasa con las parejas que quedaron separadas en distintos países?

"Una pareja normalmente lo que busca es estar junta. Las parejas a distancia tarde o temprano generan un estado de stress y de ansiedad por la distancia, porque quieren estar juntas porque se extrañan. Porque quieren abrazarse besarse y no se puede. Esto puede afectar en que cada uno de los dos experimente emociones como tristeza profunda, desesperación o ansiedad y que d e manera inconsciente esté buscando conflictos por no saber expresar de fondo lo que está sintiéndo. Esto de entrada puede generar un conflicto en la pareja en la comunicación, justamente porque los horarios pueden estar variando, que el Internet falla, porque la tecnología no siempre está a nuestro favor y tarde o temprano desencadena cuadros de stress y eso nos hace buscar conflictos de manera innecesaria como una de las reacciones. En ese caso recomiendo que busquen la manera de no escribirse por texto sino mejor por audio para escuchar sus voces y de preferencia por video llamada", sugiere la experta.

A las parejas que casi no se ven por la situación de guardar distancia y confinamiento en casa, cómo afecta esto:

Les afecta el no estar juntos, porque se extrañan y esto puede desencadenar que las personas estén hipervigilantes a la reacción del otro, por el mismo stress estén nada más al pendiente de sí me hablaste o no me hablaste; te mande el mensaje y no me contestaste rápido, justamente pr la necesidad afectiva por el distanciamiento. En este caso recomiendo que busquen más la menea de enviarse audios para que el texto no se malinterprete y por otro lado hagan video llamada y expresen con mayor libertad lo que están sintiendo en lugar de reaccionar enojados.Shely Quiñoñes





¿Qué deben hacer las parejas que ahora pasan todo el día juntas?

Las recomendaciones que hago para las personas que están todo el día juntas es que traten de apegarse a una rutina, es decir que pongan el despertador para que se levanten un poquito más temprano de lo habitual. No porque no tengan un horario establecido significa que puedan dormir hasta mediodía. Entonces, que restablezcan rutinas de común acuerdo. Levantarse temprano, asearse, pueden tener actividad es en conjunto como cocinar juntos o jugar juegos de mesa con toda la familia. Es indispensable tener actividades individuales en que cada uno se vaya uno a la sala, el otro a la recámara, otro al patio, en donde encuentren sus momentos para estar consigo mismos, a solas. No todo, aunque estén en la misma casa tiene que ser compartido. Hay que tener espacios individuales resulta una herramienta vital en este tiempo, justo porque empiezan malhumorado y la otra persona anda muy sensible y al yo contestarle feo se va a enojar un poco más. Y al enojarse un poco más yo me enojo un poco más fuerte y terminamos distanciados y enojados por situaciones sin motivo muchas veces. Entonces, que tengan espacios a solas, que se apeguen a un horario, a una rutina, que traten de mantener actividad física de manera individual. Que cada uno haga un poco de ejercicio, que encuentren espacios de relajación, de respiración, que mediten todos en familia y sobretodo que hablen de cómo se están sintiendo sin juzgar y sin culpar y sin miedo. Es decir, en esta situación me estoy sintiendo de esta manera y la otra persona se lo pueda recibir, que esto significa escucha activa; yo te escucho pero no nada más para darte el avión sino porque me estoy interesando en ti. Y aprender a desarrollar la comunicación asertiva, que es decir lo que sucede, decir lo que siento y decir lo que me gustaría. Si sigo esos tres pasos es más fácil que la comunicación fluya en mi hogar.

¿Qué sugerencias se les pueden brindar para que no se debilite su lazo, ya sea por la distancia o por estar demasiado tiempos junto, que al rato ya no se soporten?

A las parejas que están distanciadas, tengan tolerancia, es necesario desarrollarla, de demostrar de qué estamos hechos ante este reto que toda la humanidad está viviendo no nada más ustedes dos. No nada más la pareja como tal y en ese caso que desarrollen estrategias para mantenerse unidos. A pesar de la distancia o el distanciamiento, el confinamiento. Hacer video llamadas, una Ve al día mínimo y tratar de comunicarse por audio para no malinterpretar textos, que esto es muy común. Sobretodo recordar que esto es temporal, así que es momento de demostrar la casta, de demostrar nuestra mejor versión en lo que esto pasa. No dejar que conflictos viejos salgan a colación ahorita, tratar de arreglar todo losvproblemas en el día, no arrastrarlos tres, cuatro, cinco días, porque si lo ves diario, imagínate cargar con ese conflicto y si no lo ves, pues igual no valdría la pena cargar con esto.

REALIDAD

"Demasiada convivencia puede propiciar: Demanda de atención versus intolerancia".

