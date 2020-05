Medicina Ancestral te ayuda a despertar y sanar: Bufo Alvarius

Mazatlán, Sin. En algún momento de la vía del ser humano, la mayoría ha experimentado depresión, cansancio, alguna enfermedad, adicciones, ansiedad y ha buscado alguna solución o tratamiento occidental para sanar.

Hoy en día se sigue practicando la Medicina Ancestral, Buffon aplica el Bufo Alvarius, con el objetivo de ayudar a los demás a despertar y sanar.

El Shaman Buffon cree que hay un destino, que uno ya eligió antes de nacer.

El explica que uno eligió la vida y a los padres que ahora tienen.

Salud Ansiedad desde la descodificación biológica

COSMOGONÍA

"La Cosmogonía nos dice que todo es cuando tenga que ser, dónde tenga qué ser, cómo tenga que suceder. O sea que todo en este momento está sucediendo como tiene que suceder".

Buffon tiene cuatro años ejerciendo la aplicación de la Medicina Ancestral del Bufo Alvarius. Él personalmente se encarga de la extracción del veneno del sapo. Cada año va a Sonora a buscar la medicina, puesto que el sapo debe estar en su hábitat natural. Nunca se atenta contra la naturaleza sólo se acepta lo que nos da. Cuidamos el ecosistema, no atentamos contra nada. No rompemos, no quebramos. Cuando vamos a la comunidad donde se encuentra el sapo, tratamos de llevar obsequios a las personas con el objetivo de recibir energía, el amor.

Toda la Medicina Ancestral trata d e regresar al origen, de volver a ti mismo. El proceso es personal.

Es tan personal que tienes que verlo hacia dentro de ti. Estamos tan acostumbrados a decir que esto (físico) es mi persona. Que mi trabajo es mi persona. Que lo que tengo es lo que soy. Por ejemplo, yo tengo dos carros, una casa de tres pisos y ya soy mucha cosa. Pero realmente como persona cómo eres.

Tú decencia. Nos confundimos siempre en el quién soy, qué soy. Creen que se es la parte física y es sólo una parte de ti.

Estamos en una mentira. En una experiencia que se llama vida, que se refleja, se aprende y se disfruta a través de la tercera dimensión. Pero no es la única dimensión que existe y es la única energía que tienes.





El Shaman Buffon se encarga personalmente de la extracción de la Medicina del Sapo Bufo Alvarius. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán





Todo es personal, pero interno, energético.

Persona significa, máscara, careta. Tú estás interpretando a un personaje y a veces lamentablemente te lo crees y es cuando empiezas a perder tu esencia. Esta máscara es lo que te está escondiendo.

Lo que hacemos con el Bufo es romper esas caretas, esas máscaras y ponerte en un espejo contigo mismo, donde te vas a encontrar y ahí ya no hay mentira. Puedes engañar a quien sea, pero una vez que te encuentras contigo mismo no hay forma de escapar. Es increíble.

Mucha gente se equivoca respecto a lo que nos dedicamos, te juzgan de brujería. de satanismo. No es algo bien visto por algunos, otros lo ven como lo mejor, dependiendo de la expectativa.

PELIGROS

"Existen muchos peligros con la Medicina Ancestral. Por eso hay que estar preparados para recibirla.

Corres el riesgo de ser consciente, de cambiar tus patrones, de darle un giro a tu vida, de ver una perspectiva diferente. Por eso hay una plática previa de concientización para hacer esto.





"Me identificó mucho con la película Matriz. Hay una parte donde el protagonista llega con Morfeo, la primera vez cuando se lo presentan para poder entrar con él y expandirlo su conciencia, le habla un poco sobre lo que es la matriz, y le pregunta al final, "te voy a dar la opción de ver la puerta, tú vas a decidir entrar o no", y le ofrece dos pastillas, una roja y otra azul., con la azul vuelves a tu casa y no pasa nada pero si agarras la roja, no hay marcha atrás. Y esto es lo que pasa con el Bufo, se cambia totalmente la perspectiva de vida. No cambia tu vida. Todo sigue igual, tu casa, tu cuerpo siguen siendo igual. Lo que cambia es la perspectiva. Tu vibración energética cambia. Dicen que todo es vibración. El Buda dice que todo vibra.

Es muy importante que lo aceptes. De ahí los riesgos, hay muchas separaciones, hay falta de comprensión, un distanciamiento. Te dicen, tú no eras así, tú no pensabas así. Tú no creías aquello. Son muchos los riesgos y no hay vuelta a trás. Pero no quedan dañados mentalmente ni tontos, nadie.

LA CEREMONIA DEL BUFO

"Son tres tomas de Bufo. El portal está ahí, yo te voy a llevar a ese portal", explica el Shaman Buffon. Se aplica Rape, sananca y por último el Bufo.

EL RAPE

Esta medicina sirve para liberar energética mente toda tu persona. Te nivela, busca un equilibrio. Todo tiene un equilibrio. Despeje del alma. Te sientes mejor, tranquilo, relajado. Te prepara para tomar la medicina del sapo.

El Shaman Buffon encontró su camino reconectando personas con la Medicina Ancestral. Foto: Julieta Lomelí | El Sol de Mazatlán

SANANCA

Son unas gotita que se aplican en los ojos, a veces arde y limpia la parte física del ojo pero es para dar visión, para poder abrir los receptores del cerebro.

EL BUFO

Son tres tomas a través de una pipa de cristal.

La primera toma de la medicina es donde vas a comprobar el sabor del Bufo. La densidad del humo. La capacidad que tienes para tomarlo. Es el portal.

Esto no es de miedo esto es de abrazar los sentimientos. Toda la medicina sirve para soltar. Llega el sentimiento de la ira, grito, pataleo y saco.

Llega el llanto, y lloro hasta quedar seco. Llega el sentimiento de la alegría, me río a carcajadas. Todo sentimiento que llegue lo voy a abrazar.

Cuando lleguen los sentimientos de temor, rabia, hay que abrazarlos con amor. Tú eres amor. El amor está dentro de ti. Todos los sentimientos los vas a cambiar.

Es cuando te dicen: ¡Ríndete! y muérete, no tengas miedo a morirte. Son patrones que tenemos muy metidos en la cabeza. Morir es malo. Llorar es malo. Cambiar tu punto de vista es malo. Expandir tu conciencia es malo. Dar tu opinión es malo. Vas creando una forma de ser, dónde la sociedad te está metiendo a un cajón. Donde todo lo tienes que hacer como lo dicen los de arriba. Por eso el consumismo, por eso la ansiedad.

La segunda toma es tu decisión, vas o te acobardas. Cualquiera de las dos que pase es lo que tiene que suceder.

Yo te aconsejo que vayas y experimentes. Entre más profundo es muchísimo mejor. Entrégate al proceso. Esto no es juego, no es de pasarla bien. Mucha gente se confunde, piensa que es como la Ayahuasca, que es la punta de lanza, donde hay viajes bonitos, ves colores, armonía. Esta medicina es sanar, es de mucho trabajo. Te preparas una semana antes con alimentación específica.

La Ayahuasca te la doy y ya se acaba.

En la tercera toma cuando ingieres el Bufo es pasar de la tercera dimensión, es cuando empieza a desaparecer lo físico y entras a una parte energética, llámese prana, alma, chi, y es cuando empiezas a sanar.

"La salida es para adentro", diría mi maestro.

La medicina te lleva al origen. Recuerda que tú ya eres, tú ya existes, ya formas parte. ¡Esto es una Reconexión!

Porque estás aquí pero no estás aquí. Vives siempre para afuera. Piensas cómo me ven los demás. Me aceptan o no me aceptan. Me quieren o no me quieren. Siempre estás afuera no adentro.

El Shaman Buffon.

CONTACTO

Facebook: Buffon Medicina, 66 92 24 69 65

















