Insomnio en tiempos del Covid-|9: Lucero Sánchez

Mazatlán, Sin. En la actualidad, muchas personas están expresando que tienen insomnio en esta cuarentena, por tan preocupante situación nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que está pasando, es ahí que entrevistamos de manera exclusiva a Gema Lucero Sánchez Gutiérrez de Lara, quien es

Médico general por la UAS 1996-2001; y Médico Especialista en Psiquiatría por la UAT 2004-2008. Psiquiatra de urgencias por el Instituto Nacional de Psiquiatría 2015.

Salud Reiki, Terapia alternativa de sanación energética

La doctora ha fungido como Catedrática de la Facultad de Medicina UAS Mazatlán, en la materia de Psiquiatría desde el 2019, y se ha desempeñado como Psiquiatra de Urgencias en Hospital Marina Mazatlán.

La experta despejará nuestras incógnitas sobre el por qué del Insomnio que estamos experimentando, a continuación.

El ser humano por naturaleza es un ser social, el alejarse de los demás causa algo de ansiedad y más si hay que hacerlo de manera obligatoria. Además el cerebro humano se mantiene estable con las rutinas y el orden. La gente al estar en casa no se arregla, muchos no se bañan, no se cambian la ropa y pasan todo el día en pijama, esto baja la autoestima. Algunos perdieron el empleo o los descansaron sin sueldo. Otros son empresarios que están viendo como rescatar sus negocios y otros. Principalmente los estudiantes están aprovechando para desvelarse y levantarse justo a la hora del comienzo de las clases. Todo eso trastorna el ciclo de sueño. Sin contar con que además se cambian los horarios de comidas o se come de más o se cena tarde y pesado.

La psiquiatra.

¿La ansiedad causa insomnio?

"Efectivamente, la ansiedad causa insomnio. Esto porque la gente está pensando en todos los peores escenarios posibles y el mantener "el hámster rodando" demás, hace que no se produzcan adecuadamente los neurotransmisores necesarios para un adecuado ciclo de sueño reparador.

Estudios de otros países respecto a esta pandemia publicados en marzo y abril de 2020 reportan que el 75% del personal de salud y el 35-55% de la población general está desarrollando síntomas de ansiedad y depresión por el encierro. Esto se llama reacción a estrés agudo cuando es menos de un mes y trastorno de adaptación cuando pasa del mes", explica.

LA SOLUCIÓN PARÁ DORMIR

"Lo correcto es inmediatamente regresar a la rutina dentro de las posibilidades, levantarse todos los días a la misma hora, bañarse, arreglarse, cambiarse la ropa. Hora de desayunar, de trabajar o tomar clases, hora de comer, hora de hacer tareas, hora de realizar actividades recreativas. Hora de hacer ejercicio, hora cenar, que de preferencia sea temprano y una hora adecuada para ir a dormir.

Siguiendo estas medidas por lo general no es necesario tomar ningún medicamento".





También lee: ¡El amor todo lo puede! Neoyorquinos podrán casarse vía Zoom





CONSEJOS

"Lo necesario es evitar dormir durante el día. Así nos forzamos a dormir durante la noche. Antes de dormir dejar el celular.

Tomar leche tibia o un te de hierbas relajantes como valeriana o pasiflora; oler algún aceite de aromaterapia y mantener el cuarto a una temperatura agradable y sin fuentes de luz", sugiere.

¿Para qué sirve dormir?

¿es real que deben ser 8 horas de sueño?, hay personas que toda su vida duermen 3-4 horas máximo, especialmente los artistas, los creativos, músicos, escritores, pintores...

"Dormir sirve para reparar los procesos mentales. Las horas mínimas que debe dormir un adulto son 6".

La gente que duerme menos de eso morirá más joven, ya que su cerebro no tiene tiempo para repararse adecuadamente. El cerebro sólo descansa cuando dormimos en las horas que no hay sol. Si duermes de 8 a.m. a 8 p.m. tu cerebro descansó absolutamente nada", comparte la experta.

¿Algún alimento que debamos evitar para poder dormir a gusto?

"Las metilxantinas son drogas estimulantes de venta libre que generan insomnio. Se encuentran en la mayoría de las tes, se llama teofilina; en el chocolate se llama teobromina. En el café, bebidas energéticas y refrescos de cola, se llama cafeína.

El hecho de que sean se venta libre no significa que no sean drogas. Tomarlas en exceso y/o después de las 4 de la tarde predispone el insomnio".

¿Algún alimento o bebida que favorezca la llegada de Morfeo?

"En cuanto a los alimentos es mejor cenar ligero y temprano. Las tes relajantes pueden ayudar.

También algunos suplementos como la melatonina o los antihistamínicos. Pero hay que evitar autorrecetarse" , aclara la doctora Sánchez.

SÚPER IMPORTANTE

Un ser humano puede vivir un mes sin comer, pero sólo una semana sin dormir. La deprivación del sueño puede llevar a inestabilidad emocional al inicio, disminuir los reflejos, la capacidad para tomar decisiones, entre más tiempo pasa puede ocurrir alucinaciones, ideas delirantes y eventualmente la muerte.

Gema Lucero.

Foto: Cortesía|Gema Lucero Sánchez Gutiérrez de Lara









Lee más aquí ⬇





Salud Ejercítate en casa y toma las precauciones sanitarias por COVID-19 Salud Salud y Reflexión: ¡Bienvenida, Primavera! Salud Alimentos vs Covid19: ¿Qué comer para fortalecer nuestro organismo?