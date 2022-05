4 de mayo ¿Por qué es el día de Star Wars?

Naves espaciales y sables de luz son las cosas que verás durante todo el día de hoy, esto debido al "May the 4th be with you" (el día de Star Wars), celebración en la cual se conmemora todo lo que este universo ficticio que nos ha traído personajes intrañables como "Yoda" o "Chewbacca" y la historia del ascenso y caída del imperio galáctico.

Entonces, hoy es un día donde vestirse como Darth Vader, está bien, pero ¿Por qué el 4 de mayo?

La respuesta es más sencilla de lo que imaginas, la razón por la cual esta festividad se designó a esta fecha es por un juego de palabras. La icónica frase “May the Force be with you” ("que la fuerza te acompañe, en inglés") tiene gran similitud fonética a "May the 4th" (cuatro de mayo), por lo cual, no habría un día mejor por el cual conmemorar a la saga de películas que ha entretenido a varias generaciones.

La Dama de Hierro y Star Wars

Así como lo mencionamos con anterioridad, parece que este día estaba predestinado desde un principio para conmemorar estas películas, sin embargo, hay otra versión que circula, la cual dice que esta celebración tiene que ver con la carrera política de Margaret Thatcher.

Entre 1979 y 1990, Thatcher fungió como primer ministro de Reino Unido, asumiendo el cargo el 4 de mayo de 1979. Asimismo, el partido político al cual pertenecía, felicito a Margaret con una nota en el diario "London Evening News", la cual incluía la frase "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations", frase que supuestamente fue inspirada en la franquicia de ciencia ficción, la cual lanzo su primera película en 1977.