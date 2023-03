Triunfar en el futbol nacional es el sueño de Said Godínez Gaytán

Mazatlán, Sin.- Para muchos jugadores el futbol es esa experiencia religiosa que hay entre el rectángulo verde, la esférica, el sudor, los dientes apretados y gargantas que revientan al ritmo del ¡gooool!, pero tener el talento para jugar al balompié muy pocos lo tienen.

La vida de Said Godínez Gaytán, hijo del ex jugador profesional mazatleco Said Godínez, quien es recordado por su paso con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ha tenido experiencias muy lindas con este deporte, pues ver a su padre desfilar por las diferentes canchas del futbol mexicano y enfrentarse a grandes estrellas, lo encaminaron desde niño en esta disciplina.

Said Jr, quien nació el 26 de octubre del 2004 en Guadalajara, Jalisco, pero con sangre porteña, inició en el deporte a la edad de 4 años, cuando tuvo la suficiente destreza para desempeñarse dentro del campo.

Como mediocampista nato, poco a poco le entendió más al juego, siempre acompañado de su papá, quien le dio las bases, además de su mamá, quien estuvo para él en todo momento.

“Mi papá me entrenaba desde un principio, también él me llevaba a las academias de futbol y ahí me di cuenta que me gustaba mucho, pues es algo que yo ya traigo en la sangre, porque nunca se me complicó”, dice.

El estar rodeado de un ambiente meramente futbolero e ir cada 15 días al Estadio 3 de Marzo, quien fue la casa de los Tecos en su etapa de Primera División, también influyó mucho el tomar el camino del futbol profesional, además de que le tocaba convivir con las figuras de esos tiempos del equipo de Tecos y amigos de su papá.

“Para mí siempre fue una ilusión estar acompañándolo, ver el estadio, el estar ahí, todo eso me hizo enamorarme más del futbol y desde ahí supe que era lo que yo quería”.

Said, poco a poco se fue metiendo más en el mundo del balompié, siempre plantando como un mediocampista ofensivo, que gracias al talento y destreza detrás de la esférica pudo llegar a las fuerzas básicas de Chivas.

El legado que dejó su padre está en buenas manos y busca hacer carrera con los morados.Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Chivas una enseñanza de vida

Cuando su papá decidió colgar los botines creó una escuelita de Chivas, que puso aquí en Mazatlán, de nombre “Sagol”, donde Said Jr. mostró mucho más cualidades, hasta llegar a ser visto por el “rebaño”.

“Mi papá tenía una escuela de futbol aquí en Mazatlán y como tenía ese convenio con Chivas, venían visores de Guadalajara y llegó un día en el que me invitaron a pertenecer al club, volviendo para allá, pero de una manera más profesional”, comenta.

Siendo uno de los equipos más grandes del futbol mexicano y en su momento una de las mejores canteras formadoras, Said Jr. no desaprovechó el momento para poder hacer carrera en las filiales.

“En Chivas siempre hay una presión de sacar resultados, ya que es uno de los equipos grandes, siempre ha sido en la cantera, te hacen sentir los colores desde que tu llegas al club”, recuerda el ahora jugador del Mazatlán FC.

Bajo los colores rojiblancos, a Said le tocó disputar muchas copas de carácter amistosas, algunas en Estados Unidos, pero algo que tiene muy presente es cuando le tocó viajar a Japón, para demostrar su talento con Chivas.

“Algo que disfrutaba con Chivas era que viajábamos mucho, por México y también por otros países, algo que no se me va olvidar es cuando viajamos a Japón, fue una experiencia muy linda, porque conoces otra cultura y haces amistad con otros jugadores de otras partes del mundo. Esa experiencia es algo que siempre le voy agradecer a Chivas, fue una etapa formativa muy linda, desde mis profesores en la Sub-13, hasta mi última etapa como jugador, fue muy diferente y es lo que tienen los clubes grandes”.

Liderazgo y buen toque de balón es algo caracteriza al jugador. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Mazatlán le abre las puertas

La llegada del equipo Mazatlán FC al puerto fue algo que revolucionó por completo el balompié local, algo que fue aprovechado por Said Jr. Al cumplir uno de los sueños que su papá no pudo concretar, jugar con el equipo de donde es tu familia y donde creciste.

Fue así como dejó atrás a Chivas, que duró desde la Sub-13 hasta la Sub-18, donde disputó el Apertura 2021.

“Con Chivas ya no tuve mucha participación, fui relegado poco a poco, tenía participación de 10-15 minutos, y para un futbolista no está padre en el tema anímico, fue cuando se abrió esta oportunidad, de aquí es mi familia y Mazatlán es mi hogar”, relata.

Con los Cañoneros cerró fuerte el Clausura 2022, al jugar los 17 juegos con la Sub-18; se perdió una parte del Apertura 2022 por una lesión, pero volvió más fuerte y motivado.

“Mazatlán me ha dado todo, desde el primer torneo me abrieron las puertas de buena manera mis compañeros, estoy agradecido con la oportunidad que me está dando el club, me han arropado muy bien, además de que estoy motivado”.

Su ascenso ha sido exponencial, pues es el tercer mejor goleador del torneo, teniendo un buen toque y presencia en el marcador, al llevar cinco goles, que pueden terminar en el doble dígito, además de ser el capitán del equipo, algo que también heredó de su papá.

“Aquí en Mazatlán me siento libre, estoy cómodo y quiero debutar con el primer equipo en un futuro no muy lejano, esa es mi ilusión desde chiquito y seguir el legado que dejó mi papá en el futbol mexicano”.

Cualidades

Said Jr. Tiene un buen toque y presencia en el marcador, al llevar cinco goles con el Mazatlán FC en el actual torneo de la Sub-18, además de que es el capitán del equipo.