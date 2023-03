Mazatlán FC saldrá por los tres puntos ante Cruz Azul

Con una llama de urgencia por el triunfo, el Mazatlán FC se enfrentará en punto de las 18:00 horas a Cruz Azul, en juego valido de la jornada 10 de la Liga MX, en lo que se espera un buen duelo, por lo que se juegan los del puerto en el cociente.

Mazatlán solo ha sumado un punto, luego de que no pudieron sacar el resultado en la jornada pasada ante Pumas, al caer 2-1 en casa, para alargar la mala racha de 12 juegos sin ganar, que los ponen en más abajo en la zona de cocientes.

Los del puerto, no quieren pagar la multa, pero los resultados no se le han dado, y aunque la “máquina” venga con tres triunfos consecutivos, la encomienda será frenarlos, y que Rubén Omar Romano pueda sacar un triunfo, cosa que no ha hecho desde que tomó el banquillo morado.

Esperan despertar en casa

Una de las cosas que le ha faltado al Mazatlán FC es que en casa no ha pesado, de los cinco encuentros disputados, todas han sido derrotas, dándoles un poco en el orgullo a los jugadores, que no ganan desde el 7 de septiembre.

Romano, espera moverle al once inicial, ya con la reincorporación de Néstor Vidrio, quien podría saltar como titular, teniendo como lesionado a Yoel Bárcenas, que el equipo del puerto lo ha extrañado, para la generación de gol.

Cruz Azul sabe que el balance está de su lado

La máquina saldrá como favorito para este partido, además de que contará con su segundo juego con Ricardo “Tuca” Ferretti, en el banquillo, del cual ya pudo ganar1-0 a FC Juárez, rival directo del Mazatlán en el cociente.

Posibles onces

Mazatlán FC: Nicolás Vikonis, Jorge Padilla, Néstor Vidrio, Facundo Almada, Oswaldo Alanís, Francisco Venegas, Jefferson Intraigo, Roberto Méraz, Andrés Montaño, Nico Benedetti, Josué Colmán, Aké Loba.

Cruz Azul: José de Jesús Corona, Ignacio Rivero, Julio César Domínguez, Ramiro Funes Mori, Juan Escobar, Carlos Bacca, Erick Lira, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Ramiro Carrera, Augusto Lotto.