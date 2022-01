Para Beñat es frustrante la forma de como perdieron ante Toluca

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán FC, cayó ante Toluca por 2-1 en la jornada 3 del campeonato y lo hizo con un penal que fue marcado en su contra, que desató la rabia del técnico Beñat San José, por la forma de como su equipo perdió, haciendo una queja ante los silbantes.

“Creo que fuimos muy superiores y voy generalizar, pero la primera parte tuvimos para irnos 3-0, pero nos las metimos y en la segunda, fue la expulsión y el penalti. Nosotros intentamos defender los 15-20 que estuvo el Toluca encima”.

Deportes Segunda derrota al hilo de Mazatlán FC

“Da rabia perder así, yo no voy a juzgar si fue penal o roja o no, no voy a juzgar lo que marcó el árbitro. Con nosotros llevamos dos jornadas y dos penales, pero solo pido que sean justos, porque en la primera mitad a Intraigo le rompieron el labio y no lo revisaron. Si el penal fue nuestro, pues lo tomamos, pero queremos que sea justo”, enfatizó el director técnico.

Para Beñat y compañía, la expulsión de Gonzalo Sosa, no debió haberse marcado, por lo que técnico, dijo en la conferencia de prensa que irán a apelar la roja que recibió el jugador argentino. “Lo de Sosa yo considero que no fue una roja, pero yo no voy a criticar el trabajo del colegiado. Pero sin duda vamos a demostrar una apelación por la roja de Gonzalo”.

Por su parte, el técnico sabe que pudieron hacer más y tal vez quedarse con los tres puntos, pero a pesar de la caída de su equipo, destacó como su equipo se paró en la cancha, pero dejándole un sabor amargo.

“Bello ha sido si primer partido y estoy contento por ello y somos un equipo que ha venido en mejora total y en eso seguimos, pero creo que hoy pudimos haber hecho mucho más y con el tiempo vendrán los resultados”.

Al final, Beñat volvió a recriminar los penales que le han marcado al Mazatlán, haciéndose notar molesto, por cómo ha sido perjudicado su equipo desde el torneo pasado.













Lee más aquí ⬇

Deportes Toluca Sub-20 hunde más a Mazatlán FC