AMLO asegura que hay intereses electorales detrás de manifestaciones de productores

Culiacán, Sin.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el precio de garantía de 5 mil 457 pesos para el maíz sinaloense, acusando que detrás de las movilizaciones de agricultores hay “mano negra” refiriéndose a intereses electorales.

Cabe recordar que los agricultores tomaron las casetas de la carretera Culiacán-Mazatlán, en la sindicatura de Costa Rica, San Miguel Zapotitlán en Los Mochis y cuatro caminos de Guasave.

Los productores duraron 3 días sin permitir el paso, hasta que el gobernador Rubén Rocha Moya concedió una reunión para hoy a alas 12 del mediodía.

“Todo está resuelto, sí, si es justo (el precio que les quieren dar), nosotros no cometemos injusticias, no somos como los de antes. Ya no puedo hablar de eso, Dejen que pase el día 2 porque no puedo hablar, para señalar quienes están detrás, porque hay mano negra, porque no es casual”, expuso el mandatario.

Cabe recordar que en el marco de las protestas, la candidata Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México visitó Mazatlán y Culiacán.

Durante su recorrido llegó con los manifestantes. Algunas figuras políticas de Sinaloa, como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Feliciano Castro Meléndrez, han acusado que detrás de la movilización de los agricultores están los partidos que conforman la coalición que representa Gálvez.