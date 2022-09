No veo muy lejano el campeonato del mundo: Martín Díaz

Mazatlán, Sin- Los sueños del surfista Martín Díaz, están cerca de concretarse, ya que del 8 al 11 de septiembre el mazatleco estará participando en la segunda parada del Tour Mundial de Para Surfing, en las playas de Oceanside, California, un lugar que le ha dado grandes satisfacciones, obteniendo medallas ahí.

“Vamos con todo para esta parada del Tour Mundial, hace mes y medio estuve en Hawái, como deportista te lo digo, no nos fue muy bien, dentro de la competencia las condiciones cambian cada día, pero ahora en Oceanside, las condiciones son diferentes y es una playa similar a playa brujas, aquí en Mazatlán, además de que ya conseguir un tercer lugar ahí, el año pasado”, enfatizó Díaz.

Martín está muy cerca de consumar el sueño, estando en el cuarto lugar de su categoría, por lo que es una competencia a destacar, ya que se ha preparado muy fuerte para subir al podio en tierras californianas.

“El año pasado fue un buen año para mí, nos tocó participar en tres eventos grandes, algo que me sirvió para enfocarme, conocer nuevas playas, los oleajes. Y para eso me he estado preparando en el gimnasio, ya que el trabajo físico es importante para nosotros”.

“He hablado con algunos amigos de Oceanside, para llevar una estrategia diferente para hacer un buen papel. Tengo que sacarme la espinita, porque no veo tan lejos un campeonato del mundo para mí, porque es algo que la vida me tiene que regalar, hay ocasiones que entrenas, pero llega el momento de la competencia y las condiciones cambian, sin embargo hoy voy enfocado”, compartió.

Segura con más competencias

Martín, quien es de los mejores de México, después del Tour Mundial, comenzará el Campeonato Mundial de Para Surfing, en San Luis Obispo, California, en el mes de diciembre, donde buscará hacer un buen papel, como el año pasado.