Jóvenes surfistas se preparan para los Juegos Nacionales

Mazatlán, Sin.- Cada vez se acerca más la fecha para que Bernardo Valadez, Salvador Salomón Molins y Andrés Bernardo Lozano, vayan a los Juegos Nacionales Conade, que se llevarán a cabo en el próximo mes de julio, en Los Cabos, Baja California Sur.

Los surfistas han estado trabajando muy fuerte bajo las órdenes de su entrenador Luis Núñez, un surfista con mucha experiencia y que ahora con su trabajo se pretende que los nuevos talentos como Bernardo, Salvador y Andrés puedan tener gran camino en este deporte.

“Nosotros nos hemos preparado haciendo trabajo en tierra, con el fin de tener un mejor desempeño dentro del mar. Nosotros hacemos ejercicios básicos en la arena y conjuntamente con el surfing hacemos atletismo”.

“Ellos cada vez van mejorando, ahí la llevan, necesitan como todos los deportistas ir progresando poco a poco”, explicó el también entrenador de Sinaloa, que además tiene como objetivo seguir sumando talento a este deporte, donde el estado puede ser potencia.

LOS JÓVENES QUIEREN LA MEDALLA

Andrés Bernardo Lozano, es un chico de 15 años, que va a vivir su primera experiencia en un nacional, y que desde que estuvo en pañales el mar ha sido su gran aliado, y con su talento representará a Sinaloa.

“Desde los 2 años comencé a tomar las olas en un buggy y es algo que me gusta practicar. La verdad es que si me siento nervioso de participar, pero vamos con todas las ganas”, explicó Berny Lozano.

Salvador Molins, disputará su segundo nacional. Foto: Cortesía | Salvador Molins

Del caso de Salvador Molins, es un atleta de 16 años que ya él cuenta con experiencia en un nacional y espera quedarse con la medalla en su categoría, dejando muy en alto el nombre de Mazatlán.

“Tenemos como cinco años surfeando, sigo los pasos de mi hermano, él me dio el enganche de seguir en esto. El año pasado me quedé con la espinita de quedar en el podio, pero me llevé una buena experiencia, no es algo complicado, pero se puede lograr ir por la medalla”, recalcó Salvador.