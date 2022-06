Martín Díaz cumple su sueño de sufrear en Hawái

Honolulu, Hawái.- Para Martín Díaz siempre le quedará marcado en su vida el visitar la tierra donde se creó el surfring, Hawái, además de entrar a lista de mexicanos que han domado las olas de las paradisíacas playas de dicha isla.

El popular “Shutama”, participó el pasado fin de semana en Hawái Adaptive Surfing Championships, donde las condiciones climatológicas no estuvieron a favor del mazatleco, pero se quedó con el aprendizaje de ese torneo.

“Tuve complicaciones, las condiciones del mar no fueron óptimas, había olas muy pequeñas, fui eliminado en la segunda ronda, pero de todo eso me sirvió para aprender de los demás y a lo que me enfrentaré en el año”, explicó Díaz.

Díaz, había hecho una buena primera ronda, solo superado por Cook y dejando atrás al estadounidense Duckett. Para la segunda ronda, las complicaciones llegaron, ya que el costarricense Dávila y Duckett, superaron al mexicano, que terminó con su participación.

El “Shutama”, siempre ha estado orgulloso de representar a México. Foto: Cortesía | Martín Díaz

VIENEN NUEVOS RETOS PARA ÉL

“Shutama”, todavía tiene en puerta la siguiente parada del Tour Mundial, que se desarrollará en Oceanside, California en el mes de septiembre, para después dar el salto de nueva cuenta al mundial en el mes de diciembre.

“Fue una buena experiencia, él viaja a la isla, ser parte del primer Tour Mundial de Surfistas Profesionales. Lo bueno de todo esto es que sumé algunos puntos y tengo que trabajar con mi equipo para seguir preparándonos para la siguiente parada”, explicó el mazatleco.

Díaz ahora regresará a México para poder estar mucho mejor preparado y dar lo mejor de sí en las competencias venideras y sobre todo que aún tiene fijo el lograr ser campeón del mundo, meta que quiere cumplir.