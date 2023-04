Ellas son el Femini Club Mazatlán, un espacio para mujeres en el futbol

Mazatlán, Sin.- La evolución del futbol femenil en México y en Sinaloa ha crecido tanto en los últimos años que poco a poco se ha dejado atrás el que las mujeres compartan cancha con hombres; ahora cada quien tiene su lugar se están abriendo más academias como el Femini Club, un equipo dirigido por mujeres para mujeres.

María Dimayuga, Leslie Burgueño, Ingrid Moreno y Anayansi Pérez son profesionistas y jugadoras que saben lo que es vivir ese juego “rudo” y formativo en el terreno con los hombres.

También te puede interesar: Gabriela Valenzuela recibió el llamado del Tri Femenil

Ellas son las que formaron los cimientos para una mayor apertura al futbol femenil en Mazatlán, que también es una motivación más al tener un club profesional.

Aunque en el puerto hay liga municipal femenil y en algunos equipos hay esa inclusión, al tener grupos mixtos, solo Femini Club comenzó a manejar la parte formativa, desde niñas de 4 años hasta los 17, edad a la que la mayoría de las jugadoras en Liga MX Femenil pueden dan el paso al profesionalismo.

“El concepto de la academia es para niñas, el nombre si bien lo dice, que es fem de femenil y mini que es de pequeñas, que es un tema por el cual hemos batallado porque no hay ligas o academias que puedan formarlas desde edades tempranas, porque siempre es la libre y juegan de todas las edades”, explicó María Dimayuga, quien es la directora deportiva.

El talento que ha dado el estado, no solo en los hombres, ha llegado a la femenil, teniendo como referentes a la mazatleca que juega en Santos, Cynthia Peraza, las ahomenses Gabriela Valenzuela, Rubí Soto, que están en Chivas, junto a Blanca Félix; además de Aylín Avilez, de Culiacán, que tuvo que emigrar para desarrollar más su nivel con Rayadas, dejando atrás ese paso de jugar entre hombres.

“El futbol femenil siempre ha existido, pero ahora que está la Liga MX Femenil, hay una motivación más grande de tener una oportunidad de llegar a ser profesional, de poder jugar y practicar el deporte, aunque se ha batallado para encontrar lugares para que se desarrollen”, dijo.

Muchas niñas sueñan con ser futbolistas profesionales. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Hay apoyo por parte del municipio

Dimayuga, junto a su equipo de trabajo, se animó a comenzar este proyecto que por años estuvo rondando en su cabeza y con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte, le facilitaron el campo y ha ido creciendo en el gusto de las jovencitas.

“El Instituto nos facilitó el espacio, pero el proyecto es mujeres para mujeres y de que estas niñas entrenen con niñas es algo que desde un principio se planteó y no estamos con lo del feminismo ni nada, solo que a mí y a las entrenadoras siempre nos tocó jugar con niños y no siempre fue muy grato, la fuerza no va ser el mismo, hay unas que aguantamos y otras terminan dejando el deporte”, relata Dimayuga.

“Esta es una idea que siempre he traído desde chiquita, y bien dicen que de la necesidad salen las ideas; Leslie, Ingrid, Anayansi, pasaron lo mismo que yo, y todas soñamos con eso y nos juntamos con la misma pasión de lograr y aportar algo al futbol femenil en Sinaloa".

El futbol femenil va tomando mayor terreno en el puerto. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Una identidad que va en crecimiento

Pese a tener casi cinco meses de nacimiento el Femini Club ha ido creando una identidad propia, poniendo siempre en frente el color azul que distingue al equipo, además de ir formando jugadoras disciplinadas y entregadas al balompié, con miras de llegar en un futuro a cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales.

“Ellas son muy puntuales, disciplinadas, y los colores ellas mismas son las que nos piden los uniformes, yo siempre he querido darle la parte de la formalidad, desde sus espinilleras, medias, y todo ese proceso”, relató Dimayuga.

Mazatlán FC también le ha abierto las puertas a varias de sus jugadoras, que al mismo tiempo se genera ese sentido de pertenencía de ambos clubes, debido a que comparten un proceso corto de vida.

“Tenemos un acercamiento con Mazatlán FC, en el tema de que las niñas pueden ir a entrenar una vez al mes a la Sub-18, nos quedamos en esa parte del proceso, tras la salida de Fer Delmar (ex directora deportiva del Mazatlán Femenil), del equipo, nos apoyaron con material deportivo, pero ha habido avance, de que ya vengan otros visores de otras academias, para que las niñas puedan salir”.

Las futuras jugadoras profesionales se mostraron enfocadas en el entrenamiento. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Ser futbolistas es un trabajo de todos los días

Aunque el club entrena los lunes y miércoles, la entrega que hay desde las entrenadoras y el compromiso con los padres de familia se ve, porque muchas de ellas llegan con cero conocimiento futbolístico, pero la práctica, el pisar el pasto verde y el ir detrás del balón hacen que se convierta en una parte importante del día a día durante la práctica.

“Desde que iniciamos, son pocas las que han venido a preguntar y no se han quedado, ellas mismas vienen, entrenan y se exigen, y ha sido tanto que ya pensamos en integrar un equipo de mamás, ya que muchas de ellas se quedaron con ganas de jugar por las faltas de oportunidades y tienen ese deseo de seguir”.

Para saber

Femini Club entrena de 16:00 a 19:00 horas en la Cancha 2 de la Unidad Deportiva Toledo Corro.