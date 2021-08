Brenda Sosa y Ximena Moreno cumplen su sueño con el Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- Para un futbolista profesional siempre es difícil llegar a la meta, la cual para todos es jugar en primera división, pero debutar a los 16 años es algo que no es muy común, pero que en el futbol femenil cada vez se van dando estos casos.

Esta temporada Mazatlán FC Femenil renovó por completo su plantel, haciendo algunas incorporaciones jóvenes, como Brenda Sosa, quien recientemente debutó con el equipo morado, en un juego muy bravo ante Santos Laguna y una semana después va de titular contra Puebla.

Brenda Sosa a pesar de su corta edad, está aquí por ser un referente del futbol mexicano. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

“Debutar se siente bien, he trabajado mucho para estar aquí, es una meta ganarme la titularidad y por eso he estado trabajando. La verdad no me esperaba debutar ante Santos, cuando me dijo el profe Brenda ven, estaba bloqueada, no sabía qué hacer, no sabía si calentar, pero estaba consciente de lo que iba a hacer”.

“Pero ya estando en la cancha la confianza llegó a mí de nueva cuenta y esa es la meta tener la confianza en sí misma, eso es lo principal”, explicó Brenda Sosa, mediocampista ofensiva de Mazatlán.

Sosa, que arrancó el juego de la jornada tres ante Puebla, se quedó con una espinita clavada de que pudo hacer mucho mejor las cosas, pero tiene toda la confianza en sí misma para poder ser considera en el primero equipo.

En el caso de Ximena Moreno, ella ya había debutado con Atlas en el lejano 2018, cuando ella tenía 17 años de edad, pero pasó por algunos equipos universitarios y después retomó su carrera profesional.

“Yo llegue por parte de visorias, era la primera vez que venía a Mazatlán, pase todos los filtros y se dio la oportunidad de jugar. En mi debut, me toca jugar ante Tigres, tenía nervios como todos y cuando el profe me habló sentí como se me revolvió el estómago, pero me sentí bien”, expresó la delantera Ximena Moreno.

EN BÚSQUEDA DEL SUEÑO

Para las jugadoras, dejar sus hogares no fue sencillo, pues a una edad tan joven dejas todo atrás, amigos, familia y para muchas eso es importante para el desarrollo, pero ellas han podido salir adelante detrás de su sueño.

“Siempre es difícil, pero cuando uno tiene sueños va en búsqueda de ellos, pero al mismo tiempo es una motivación y mi familia es eso, mi motivación. Ellos me han apoyado mucho y son el motivo de poder levantarme y hacer las cosas bien día a día”, enfatizó Sosa, quien es nacida en el Estado de México.

Ximena Moreno espera resaltar con las moradas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

A pesar de que Ximena, tiene a una parte de su familia consigo, ya que su padre logró conseguir un empleo en el puerto, sabe que el camino de ser futbolista profesional no es fácil y así como Brenda y muchas de sus compañeras tuvieron que dejar todo atrás para estar en primera división.

“Para mi fortuna mi papá consiguió un trabajo aquí, pero mis papás han arriesgado mucho para que yo este aquí y siempre es motivante, porque ellos han hecho mucho sacrificio al igual que yo y que rendirse no es una opción, desde el debut contra Tigres, para adelante y seguir sumando minutos y hacer goles”, dijo Moreno.

















