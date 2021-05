Cassandra Montero: Capitana de mil batallas

Mazatlán, Sin.- Una de las jugadoras referentes y de gran clase del equipo femenil de Mazatlán, es Cassandra Montero, capitana de las Cañoneras y que hace menos de un año llegó al puerto para retomar su nivel en la Liga MX Femenil.

Con 26 años y muchos sueños por delante, la nacida en La Antigua Veracruz, llegó al puerto de Mazatlán, procedente de Monarcas Morelia, siendo una de las ocho jugadoras que sí accedieron venir a afrontar el nuevo reto de la franquicia.

La veracruzana vivió momentos muy desagradables con Veracruz, equipo que desapareció en el 2019, y al llegar a Morelia tuvo una lesión grave en la rodilla. Pero, como toda guerrera, salió adelante a pesar de ser sometida al quirófano.

“Tuve una lesión en la rodilla, no pensé que fuera muy grave, pensé que era un esguince en el tobillo. Cuando llegó a Morelia me hacen el estudio y necesitaba la operación y la verdad pasaron muchas cosas por mi cabeza”.

Montero, que ahora es una jugadora histórica a pesar del corto tiempo que tiene en Mazatlán, comenzó a exigirse en dietas y trabajos psicológicos para salir lo más rápido posible de la lesión y volver a tomar el nivel que algún día tuvo para ser llamada a Selección Mexicana, cuando tenía 18 años.





Montero es la actual capitana de Mazatlán Femenil | Foto: Cortesía Mazatlán FC





“Mi mamá siempre ha estado aquí conmigo, me ha apoyado siempre. Me dijo que lo iba a lograr, me decía que si no lo podría lograr que me retirara y ahora no dejó de ser titular con mi equipo, teniendo minutos de juego”.

Cassandra ha tenido una recuperación magnifica y el año futbolístico que tuvo con Mazatlán Femenil, fue realmente bueno, anotando cuatro goles y jugando todos los minutos posibles con las Cañoneras.

“Como equipo hemos crecido futbolísticamente y mentalmente, nos complementamos mucho y como sabemos que en esta Liga no hay rival fácil. Tenemos que seguir preparándonos para ser más competitivas”, declaró Montero.

Ahora el próximo objetivo que tiene la Cañonera es mantenerse con Mazatlán, lugar donde la afición la ha arropado de gran manera, y sobre todo regresar a Selección Mexicana, para reencontrarse con Mónica Vergara, actual Directora Técnica de la Selección.

“Me siento muy bien en Mazatlán, tengo como objetivo de volver a Selección y estoy trabajando para ello, no es algo que me frustre y tampoco voy a tirar la toalla, soy una persona competitiva y me gusta que me exijan”.

PARA SABER

Montero se convirtió en la primera jugadora en anotar para la franquicia femenil de Mazatlán FC, en el primer juego del guardianes 2020 ante las Rojinegras del Atlas, encuentro en el que ella abrió el marcador, el 15 de agosto del año pasado.

DATOS

Debutó con Veracruz el 15 de junio del 2019

Estuvo en Morelia, pero no jugó por la lesión













