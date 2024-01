Anahy Lizárraga se siente fuerte para enfrentar el reto con Diablos Rojos

La experimentada Rossy Anahy Lizárraga Ramos es unas de las tantas sinaloenses que se preparan con el fin de llegar en las mejores condiciones a la primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol, que inicia este mes de enero.

La ex seleccionada mexicana de Tokio 2020+1, comenzará su aventura en este nuevo circuito de la pelota blanda, que sin duda le abrirá sus puertas a muchos otros talentos que gusta disfruta de este deporte.

En total son 15 sinaloenses, once como jugadoras y cuatro en el cuerpo técnico, y entre las jugadoras se encuentra la culiacanense, quien ve con buenos ojos la Liga Profesional.

“Qué padre que ya en México se abra una Liga Profesional, esto va a beneficiar a las futuras generaciones, que ya tendrán un motivo para seguir creciendo, para que digan, yo quiero estar en esa liga profesional, ya se van a tener metas”, resaltó la parador en corto y jugadora de las Diablos Rojos del México.

“El que se abra esta Liga, que nos incluyan y que seamos muchas sinaloenses, pues qué bonito, una experiencia nueva, un nuevo reto, las 11 (sinaloenses) estamos emocionadas de estar ahí”.

Además de Lizárraga Ramos, están con Diablos Rojos Endy Félix (receptora), Danna Karime Barrera (cuadro), Marian Castro (jardinera), Adilene Ureta (jardinera) y Valeria Espinoza (lanzadora).

“Cuando fue el Draft, que fue en vivo, todas estábamos esperando a ver en qué equipo nos tocaba, y cuando nos dimos cuenta de que habíamos quedado varias, nos felicitamos y nos sentimos más unidas de que vamos a estar las seis sinaloenses juntas”, recordó.

Sobre su futura participación en la Liga Mexicana de Softbol, comentó que se preparó fuerte y espera tener una buena temporada.

“Me veo fuerte, me preparé muy bien, mi equipo es competitivo, es una organización que nos apoya en todo y eso que aún no estamos allá, en cuanto nos dijeron que estábamos en el equipo, la organización se contactó con nosotras, hicimos muchas reuniones, estamos en comunicación, todavía no estamos allá y ya tenemos un proceso muy profesional”, agregó.

Anahy Lizárraga admitió que le gustaría, en un futuro, jugar con su hermana Karen Michelle Lizárraga.

“Claro que sí, en esta ocasión, Michelle no pudo estar en esta ocasión por cosas personales, pero esperemos que el próximo año, que la Liga continúe, poder jugar con ella, y que nos toque en el mismo equipo, que bonito”, indicó.

También le gustaría regresar a Selección Nacional y representar a México en competencias internacionales.

“Si me gustaría volver a Selección Mexicana, sí está de nuevo en mis planes, primero vamos con este proyecto, me preparé para este torneo, las oportunidades salen solas y quién soy yo para decirle no a las cosas, pero si me gustaría estar en Selección Mexicana”, dijo para finalizar.