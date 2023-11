Alumna de Cobaes logra bronce en Baseball 5 World Cup Youth

Culaicán, Sin. -Ashely Armenta Ruiz se colgó la medalla de bronce con el seleccionado mexicano, en el Baseball 5 World Cup Youth Sub-18, que tuvo lugar en Ankara, Turquía.

La alumna del plantel 03 “Profra. Velina León de Medina” del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, manifestó su emoción al ganar esta medalla, que desde luego no se imaginaba estar allá, algo muy bonito.

Y es que esta nueva modalidad deportiva que surgiera en las calles de Cuba, llevó a Ashely junto a Valeria Sánchez, Nayeli Rodríguez, Karen Avendaño, Yahir Ochoa y Javier Santos a conformar la selección nacional de Baseball 5, una variante del softbol y el beisbol que se juega con golpeo de mano con cinco jugadores en cancha y tres de suplentes.

Originaria del ejido Mayocoba a pocos kilómetros de distancia de Villa de Ahome donde se ubica el Plantel 03 donde cursa en el grupo 502 sus estudios bachillerato, la estudiante atribuye a la entrenadora ahomense Marian Castro como quien las llevó a “amar este deporte”.

“Nosotros jugábamos softbol, ella confió en nosotros y nos fue enseñando este nuevo deporte, la disciplina y constancia, nos hizo amarlo. Este deporte nos ha regalado muchas oportunidades”, aseveró.

Integrante de una familia de cuatro hermanos formada por un destacado ex beisbolista regional en el plano amateur, Jorge Luis Armenta López y la señora Julia Elena Ruiz Felician, Ashely recuerda que fue gracias a su padre que practicaba beisbol, su amor a este deporte que hoy la tiene en los planos internacionales con la modalidad de Baseball 5.

“Yo lo acompañaba desde chiquita, de él aprendí a jugar en equipo, a catchar, me iba sola con él, siempre era su compañera y le gustaba mucho llevarme. Tengo mucho respeto hacia mi familia, siempre he tenido su apoyo y ellos están orgullosos con lo que he logrado”, externó.

Parte importante para consecución del éxito deportivo ha sido COBAES, institución de quien dijo ha dado todas las facilidades para afrontar estos retos en el deporte de Alto Rendimiento y sacar adelante sus estudios de nivel medio superior.

“COBAES ha sido muy importante, me sentí con confianza porque todos los profesores siempre me han dado su apoyo, he tenido tiempo de ponerme al corriente con mis trabajos, he contado con el apoyo de mi escuela”.

Señaló que durante el par de semana que estuvo fuera para atender este compromiso en Turquía, el apoyo de sus profesores y el director del plantel, Luis Enrique Valdez Mondaca, siempre ha estado firme, dando toda la confianza y tranquilidad para irnos y saber que también en COBAES vamos a salir adelante.

Sobre su futuro en el selectivo de Baseball 5 reveló que nuestro país tiene para noviembre de 2024 la invitación al Torneo Libre Sub-18 en Hong Kong donde se tendrá que ganar su lugar en la selección mediante un “try-out”, pero antes, en febrero del nuevo año, está la invitación a Copa de Baseball 5 en Cuba, país donde nace este deporte y se practica desde edades tempranas.