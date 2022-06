Aurorapaper: La segunda oportunidad del papel para crear arte

Lo que en un inició estaba destinado para ser la carta de presentación de una tarea escolar, se convirtió en un proyecto de emprendimiento para Nadia, quien gracias a su habilidad artística y a ser una persona apasionada del reciclaje, le ha dado vida a Aurora Boreal Paper.

“Yo antecito del encierro, hice un trabajo para la escuela con hojas recicladas de las que venden en las papelerías y quería la portada también así, pero no con esas y me puse a investigar como podía hacer una portada con papel y el año pasado subí una foto de una libreta que hice y me empezaron hacer pedidos”, recordó Nadia en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Oriunda de Culiacán, Sinaloa y con 24 años de edad, Nadia Álvarez, sin esperarlo, entró al mundo del emprendimiento hace apenas un año, dándole una segunda oportunidad al papel, pues desde el 2021 se ha dedicado a darle vida a pequeñas libretas, invitaciones y recuerditos de papel reciclado y todo esto, gracias a que en el 2020 se le ocurrió la idea de presentar un trabajo final para la universidad, sin imaginarse que en algún momento, ese trabajo sería la carta de presentación de sus creaciones.

Si bien la joven, tiene poco tiempo perfeccionando su técnica creativa, Aurora Boreal Paper ya ha podido a llegar a distintos lugares del territorio nacional, gracias a Instagram.

El proceso

El insumo principal de Nadia son hojas de papel que en su momento fueron utilizadas con alguna función, además de utilizar carteras de huevo, dándoles una segunda oportunidad para volverse un pequeño detalle de Aurora Boreal Paper.

“Todo lo que yo hago, es con puro papel reciclado, trato de solo usar eso, no me gusta mucho usar pinturas para que se mantenga más orgánico, todo, de hecho, para dar color, uso hojas de color que también son recicladas y me pongo a combinar para que me den tonos bonitos”, explicó,

Aun cuando el resultado de este trabajo es muy bueno, la joven explicó que para hacer 100 hojas se toma entre 8 y 9 horas.

Foto: Cortesía | Nadia Álvarez

Instagram

Aunque Nadia se ha sumado a la lista de emprendedores de Sinaloa, la joven ha afirmado que aunque sus ventas aquí son buenas, sus creaciones son más solicitadas fuera del estado y que ha sido gracias a Instagram que las personas han conocido su trabajo, pues a esa red social en donde muestra todo su trabajo.

“Yo aquí si vendo, pero he hecho más ventas fuera de Sinaloa que aquí y a mí me ha ayudado mucho estar mostrando mi trabajo en Instagram, que fue en donde empecé a enseñar mi trabajo”.

Ha sido por esta herramienta que en algunos estados del territorio nacional que esta joven ya ha dejado marca con Aurora Boreal Paper y que además, gracias al alcance que esta red social tiene, le han solicitado envíos fuera de México.

El reciclaje

Para esta joven estudiante de Diseño Gráfico y Artes Visuales, el reciclaje es algo de lo que siempre ha sido entusiasta y es por ello que trata de que su trabajo sea lo más orgánico posible y todo con la intención de hacer que las personas puedan ver el arte de una manera más sustentable.

“Yo siempre he practicado el reciclaje y siempre he estado a favor de no tirar tanta basura y por eso más que nada empezó todo con ese trabajo que hice para la escuela, yo quería presentar algo que se viera bien, pero que fuera orgánico porque se puede hacer arte de manera sostenible y que se siga viendo bonito”.

De hecho, esta emprendedora ha estado influyendo en las personas, pues mencionó que hay quienes la buscan para darle hojas de papel usadas y así ella pueda darles vida una vez más con uno de sus diseños.

PARA SABER

Nadia ha presentado sus diseños en algunos colectivos de arte y cultura de la ciudad de Culiacán y todos sus diseños, dibujos y cajas son hechas a mano.

Nadia Álvarez