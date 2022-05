Y suena en Colombia, el largo camino de Cueto

Culiacán, Sin.- Dicen que las personas no encuentran a la música, sino que esta encuentra a sus discípulos y para Cueto esto ha sido una realidad, pues fue cuando era un niño que tuvo su primer acercamiento con la música, sin saber que en algún momento esta se convertiría en un estilo de vida en el que él llevaría su proyecto a tener grandes colaboraciones y a iniciar su propio camino cómo músico independiente.

“Yo inicié a tocar como a los 8 años y cuando tenía 14 años empecé a tocar con unos amigos rock en español con en eventos y para los 15 años ya estábamos tocando en un festival del rock y estábamos componiendo nuestras canciones y ya cuando yo supe bien que es lo que yo quería comencé con este proyecto y ganamos un concurso de bandas en Guadalajara”, recordó Cueto en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

También te puede interesar: "Te nombré en el silencio" plasma la tortuosa labor de las madres rastreadoras

Oriundo de Culiacán, Sinaloa, Daniel, conocido artísticamente como Cueto, lleva poco más de dos décadas dedicándose al quinto arte, pasando en su momento por una estricta preparación musical en distintas escuelas de música de la ciudad, lo que lo ha llevado a incursionar en distintos proyectos musicales que han fogueado su talento y lo han ayudado a trascender como artista independiente que gracias a las plataformas musicales y el internet ha logrado ser escuchado en distintos países de América, sobre todo en Colombia.

En ese país, contó Cueto, tocan sus canciones en algunas radiodifusoras y hasta lo han buscado para pedirle entrevista.

Fue hace poco menos de una década que Daniel formalizó su proyecto con el que gracias al internet y a su talento ha podido llegar con su música a distintas partes de Sinaloa y México.

Sus canciones pueden conseguirse en diversas plataformas digitales. Foto: Cortesía | Daniel Cueto

El reto

Aun cuando Cueto comenzó a formar su camino dentro de la música formal, este no ha sido para nada corto, pues desde que inició con el proyecto, hace casi 8 años, todo le ha costado a él tanto en lo financiero, como en el proceso creativo.

“En mi caso, como yo ya no toco covers, me he dedicado hacer canciones y me he dedicado a lo mío, no ha sido fácil, ha habido bajas y ha habido altas”.

Si bien para Daniel el camino ha sido muy lento, para él ha sido gratificante su carrera, aunque se encuentra en un reto constante de mostrar su arte en distintos lugares, logrando ganar en su momento un concurso de bandas y enfrentar el reto de poder salir a mostrar a otros lugares su música.

“El poder lograr colaborar con músicos de la escena, el generar un sonido único tanto como letrista y como músico ha sido lento, pero ha sido gratificante y el reto es salir a exponer mi música a otras partes, cosa que he hecho, ya he ido a tocar a la Ciudad de México, ganamos un concurso de bandas en Guadalajara y todo esto ha sido de manera independiente, nunca ha sido bajo ningún sello y esto ha sido el reto, el poder fondear su propio proyecto, ha sido largo el camino”.

Si bien la carrera de música sigue siendo una de las más estigmatizadas, hay quienes tratan de llevar un equilibrio entre esta y la esperada por la sociedad, y si bien para Cueto está ya se volvió parte de su estilo de vida, tuvo que ganarse la confianza de sus seres queridos, para que pudieran entender el camino que desde muy joven a tratado cómo músico independiente.

El cantautor sinaloense suene en varios países del continente. Foto: Cortesía | Daniel Cueto

“Yo tuve que hacer entender a mi familia que parte de lo mío era la música, el arte y ha sido también esto un trabajo y he tenido que ganarme la confianza de que esto se hace por vocación y por pasión y para poder llevar cierto estilo de vida con la música”.

Estreno

El día de ayer viernes 13 de mayo, Cueto estrenó en la plataforma de video de Youtube el remix de su sencillo “Vida Simple” en donde colaboró con Virus y el cual fue grabado en el StudioSum.

Para saber

La música de Cueto está disponible en todas las plataformas musicales tanto de Spotify como de iCloud, y en la plataforma de video de Youtube podrás encontrar todo su material audiovisual, buscándolo como Cueto Oficial.