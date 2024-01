Jazz, blues y música clásica agendada para la Temporada Gordon Campbell en Mazatlán

Con una propuesta que va desde música de jazz, blues, música clásica de Schubert, Beethoven, Charles Camille Saint-Saëns, hasta el pop de Bob Dylan y la música popular de Steve Goodman y Violeta Parra, el Teatro Ángela Peralta y Casa Haas recibirán los conciertos dominicales de la edición 13 de la Temporada Gordon Campbell, del 7 de enero al 3 de marzo en Mazatlán.

Se trata de ocho programas presentados en 10 conciertos dominicales que tendrán como escenario el Teatro Ángela Peralta a las 12:00 horas y Casa Haas a las 12:00 y 17:00 horas.

Creada por el maestro Gordon Campbell con el propósito de dar continuidad a la programación musical del puerto y ampliar las opciones de esparcimiento para el público mazatleco, turistas y residentes extranjeros que suelen acudir a los conciertos, la Temporada Campbell nació en el año 2012 y desde entonces es un proyecto que cada año va en crecimiento con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

“La Temporada Campbell es parte del ofrecimiento de Cultura Mazatlán durante enero, febrero y marzo y me siento muy privilegiado que su programación ha sido tan aceptada y tan concurrida durante tanto tiempo, es un orgullo presentar la versión treceava con sorpresas muy interesantes”, comentó el maestro Gordon Campbell.

El reconocido músico y director de orquesta agradeció al Instituto de Cultura de Mazatlán porque gracias a su apoyo, organización, equipo, promoción e instalaciones, la Temporada Gordon Campbell se realiza en esta ciudad cada año y asistir a los conciertos se ha vuelto una tradición para el público local y extranjero.

La inauguración fue el pasado 7 de enero en el Teatro Ángela Peralta con el concierto “Aun somos fuertes” (Still going strong), con una selección de canciones acerca de la vida, la gratitud y la perseverancia interpretadas por el ganador del Grammy, Doug Cotler y Lori Patterson.

Lo que viene

El 14 de enero en Casa Haas a las 12 y 17 horas se presenta el grupo de cámara de Aguascalientes Ars Sonoui, con obras de Beethoven y Weber.

Este grupo durante el 2023 ha tenido una gira de conciertos por distintos foros del país; con ellos el maestro Gordon Campbell regresa a sus raíces y participará como cornista en ese ensamble. Interpretarán el Sexteto de Beethoven y el Septeto de Joseph Miroslav Weber.

La temporada de conciertos se ha convertido en una tradición en Mazatlán. Foto: Cortesía | Cultura Mazatlán

El 21 de enero en el Teatro Ángela Peralta el maestro Campbell recibirá a sus viejos amigos, la Rondalla del Sector Educativo de Culiacán, que presentan un programa “¡Mexicanísimo!”.

El 28 de enero en el Teatro Ángela Peralta el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán le permite al maestro Gordon Campbell dirigir la Camerata Mazatlán. Será una presentación única de “El Carnaval de los animales” de Camille Saint Saëns.

El 4 de febrero en la Casa Haas a las 12:00 y 17:00 horas, se ofrecerá el concierto “Cornos, cornos y mucho jazz” (Just for fun, Horns and Jazz); el debut del Cuarteto de Cornos Campbell, con composiciones al estilo de blues y jazz.

El siguiente concierto es el 18 de febrero en el Teatro Ángela Peralta, con “The Sectionals”, ensamble vocal de Minnesota que debutará en Mazatlán y en México con un repertorio de blues y jazz, su presencia es un regalo para el puerto.

El maestro Campbell dirigirá la Camerata Mazatlán el 25 de febrero en el Teatro Ángela Peralta. Presentará al guitarrista internacional Rodrigo Neftali, quien interpretará el “Concierto de Aranjuez” y la “Fantasía para un hombre gentil”, de Joaquín Rodrigo.

El 3 de marzo la Temporada Campbell 2024 termina en el Teatro Ángela Peralta con dos de las obras orquestales más aclamadas, la “Sinfonía inconclusa” de Schubert y la “Quinta Sinfonía” de Beethoven.

Costo de boletos

Los boletos para los conciertos en el Teatro Ángela Peralta, en luneta, primero y segundo balcón, cuestan 350 pesos y para el tercer balcón, 150 pesos. En Casa Haas la entrada es de 350 pesos general.