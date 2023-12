Ito Contreras, recibe el Premio Sinaloa de las Artes 2023

Culiacán, Sin. -El artista, caricaturista y diseñador Ito Contreras representa lo mejor de Sinaloa: el esfuerzo, la tenacidad, la dedicación, el carácter, la creencia en sí mismo, y el rostro amable y creativo de sus habitantes, dijo el Dr. Eligio López Portillo al entregar, a nombre del gobernador Rubén Rocha Moya, el Premio Sinaloa de las Artes 2023 a José Alfredo Contreras Godínez, mejor conocido como Ito Contreras.

El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN), y amigo personal del artista, expresó que “ahora se habla de su obra que ilustró los libros de texto gratuito, pero eso es solo la punta del iceberg, porque Ito tiene una obra variada, diversa, de gran colorido, que es posible ver en carteles que han encontrado en Culiacán uno de sus motivos de inspiración”, añadió.

“Este Premio lo recibe en plena madurez creativa, y eso nos hará volver con una mirada abarcadora de su arte, agregó. Felicidades, Ito, y yo digo que este premio hace mucho te lo debieron haber dado”, dijo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde las salvas de aplausos y vítores de satisfacción del gremio artístico y amigos fueron constantes.

Presidieron el acto, además, Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública y Cultura y presidenta del jurado; Dip. Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura y miembro del jurado, y el galardonado, Ito Contreras.

Ito conteras fue el ilustrador de los libros de texto gratuito. Foto: Cortesía | ISIC

Por su parte, Ito Contreras, quien se dijo más hábil para expresar mediante su arte que por la palabra oral, dedicó a su mensaje a agradecer a la larga lista de personas e instituciones que han influido en su trayectoria, desde su familia, sus padres, su esposa, la periodista Angelina Zamudio y sus tres hijas: "En la vida siempre ha sido necesario tener un motor, y ellas han sido mi motor”, dijo.

En un mensaje cálido, en el que habló de su familia paterna en la Colonia Michoacana, Navolato, y de su abuelo que se vino desde Guanajuato en los años 40 para conseguir un pedazo de tierra en el valle de Navolato, no dejó de agradecer a quienes le han apoyado y a quienes ha apoyado con su arte, “y cuando digo que me han apoyado, no digo que me estén pagando, sino que me han invitado a colaborar y al hacerlo, ahí está mi arte, porque me han dado la oportunidad de hacer con ellos algo que me gusta hacer, y por eso les agradezco”.

En el acto, Domínguez Nava leyó el acta del jurado, que tomó la decisión de seleccionar esta propuesta por unanimidad, entre las once presentadas, al considerar que llena todos los requisitos, por lo que felicitó al galardonado, entre los aplausos de los asistentes.

Avilés Ochoa, a su vez, comentó que, en mayo de 2021, el Dr. Rubén Rocha Moya se comprometió a reconocer a los sinaloenses que le han dado prestigio a nuestro estado dentro y fuera de nuestras fronteras y este Premio, que es el máximo que se otorga a los creadores sinaloenses, reconoce los méritos de Ito Contreras para que se incorpore a la lista de hombres y mujeres que en mucho han contribuido al desarrollo artístico y cultural de Sinaloa.

El Premio está dotado de un diploma, medalla de oro y $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) y a lo largo de su creación, lo han recibido personajes como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Enrique Patrón de Rueda, Miguel Tamayo Espinoza, Herberto Sinagawa, Antonio López Sáenz, Jaime Labastida, Heriberto Soberanes, Dámaso Murúa, Elsie Cota, Sergio Bustamante, Alicia Montaño Villalobos, Élmer Mendoza, Gilberto López Alanís, entre otros.