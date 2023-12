Miriam Molina expone su percepción de la realidad con "Alma y horizonte" rumbo a la luna

Culiacán, Sin. -Con 106 obras de pequeño, mediano y gran formato, la artista internacional, Miriam Molina Salces, orgullosamente sinaloense, muestra su exposición retrospectiva “Alma y horizonte”, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Instituto Sinaloense de Cultura.

Las obras que expone son en diferentes técnicas, tanto óleo como acrílico y mixtas realizadas en los últimos años, divididas en dos partes: La primera, retrato al óleo y la segunda dedicada al paisaje.

La artista encuentra en la pintura el medio para representar su percepción de la realidad, y poder comunicarla y a través del retrato persigue la felicidad, tanto en el oficio de pintar, como en la conexión con el espectador, y valora mucho la construcción de obras únicas, que muestren lo auténtico de las personas.

La contemplación de lo natural, en este caso el paisaje, sigue siendo vigente. Busco también la calma, el sosiego. La unión del mar con el cielo, el horizonte, instantes únicos.

Una exposición que vale la pena admirar lentamente, con calma y con toda la seguridad de que algo de que algo les moverá en su interior y a las que más de no, no resistirá la tentación de llevarse sus favoritas grabadas en los pixeles de su celular para seguir recreándose con ella.

Su obra ha sido expuesta en distintos países del mundo. Foto. Cortesía | ISIC

Más de la artista

Miriam Molina Salces nació en Culiacán, es pintora, maestra en arte y diseñadora Industrial. En 2001 terminó la Licenciatura en la Universidad de Monterrey, cuenta con Maestría en Arte Moderno y Contemporáneo, en Casa Lamm 2016 y aprendió pintura al óleo en el Taller del Maestro Muralista Ernesto Ríos.

Montó su primer estudio como retratista por encargo, paisaje y abstracto y entre sus múltiples distinciones están el premio por la Web Art Academy of London, premio mural por el Tecnológico de Monterrey y la Medalla San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Ha participado en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas, y su trabajo ha sido seleccionado en diferentes bienales como en la de Veracruz, Sinaloa, Londres y Federico Kampf.

Su obra ha sido expuesta en México, Estados Unidos, España, Dinamarca y Reino Unido.

Es la primera artista mexicana (Trabajando desde México) cuya obra ha sido seleccionada para ser enviada a la superficie de la luna, (de forma electrónica y análoga) en proyecto conjunto con la NASA. (www.lunarcodex.com) Es miembro activo del Seminario De Cultura Mexicana y del colectivo Mujeres Creando Sinaloa y trabaja desde su estudio + galería en Culiacán.

Son 106 pinturas con retratos y paisajes en la serie “Alma y horizonte”, en un estilo que la hecho lograr reconocimiento internacional.

Al dar la bienvenida al numeroso público asistente a esta recopilación de diez años de su trayectoria, Miriam Molina agradeció a su familia y amigos, y comentó que “he soñado por tanto tiempo con este momento que no me la creo; estar presente aquí en la GAALS con mi obra me emociona mucho y les pido que recorran estos tres pisos que llenamos con mi obra”.

Por su parte, Margarita Torres comentó que esta “es una estética propositiva, vanguardista e innovadora, en la que se habla con dos lenguajes en una misma exposición y de algo real y verdadero que dice ‘’no puedo dejar de pintar retrato, pero tampoco puedo dejar el paisaje, la luz, los colores”, y comentó que Miriam Molina tiene una trayectoria internacional y esta exposición es una colección de obras de éxito que se encuentran en colecciones públicas y privadas y en exposiciones internacionales importantes.

Al hablar de su obra, su esposo José Carrillo Osorio (con quien la expositora coincidió en la universidad pintando murales), se refirió al “gran talento que tiene Miriam para plasmar en color sus ideas” y revelan la versatilidad que ha logrado; sus musas nos invitan a soñar; juega con texturas, formas y colores, retratos con distintos estilos y técnicas, impresionistas, realistas e hiperrealistas que absorben la completa atención del proceso creativo por meses enteros. Sus paisajes, inspirados muchos de ellos en las playas sinaloenses, son puro gozo.