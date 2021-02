Quiero que Sinaloa suene más en el mundo

Culiacán, Sin.- Después de haber puesto en alto a Sinaloa y a México la Miss Supranational México 2018 y Vireina internacional Miss Global City 2019, Diana Romero tiene muy claro que su objetivo ahora es que las jóvenes representantes de la belleza sinaloense lo hagan de la mejor manera.

En entrevista para El Sol de Sinaloa, la ahora directora estatal de Miss Sinaloa aseguró al frente de esta organización buscará que la joven que porte a banda de Sinaloa tenga todas as actitudes para representar a su estado.

La Miss Supranational México 2018 busca que la representante de Sinaloa lo hagan de la mejor manera. Foto: Cortesía │ Diana Romero

“Quiero que Sinaloa sea más reconocido en el mundo, que Sinaloa suene más ese es mi objetivo y para que esto pase quiero que la niña que porte la banda de Sinaloa tenga unas bases muy sólidas, que tengas las herramientas, que tenga la seguridad, que haga un imparto, que contagie a más gente con su misma seguridad, con sus mismas habilidades, que genere más oportunidades para más personas no solo para ella y a su vez crear un bien común”, aseguró.

Comentó que el estar al frente de esta directiva de la belleza nació de ella, “durante el trato con los nacionales pude ver más adentro de lo que es la parte operativa de un certamen, entonces de mi propia voz nació esto, yo les pedí a ellos que me dieran la dirección de Miss Sinaloa y es algo que yo quiero lograr, es una meta muy personal el que las niñas que representen a Sinaloa lo hagan de la mejor manera y que estas a su vez impacten a nuestra sociedad sinaloense”.

Confesó también que la visión y el gran amor que le tiene a su estado fue porque desde los 19 años se fue a vivir a Guadalajara, “fue en ese momento donde empecé a ver las cosas diferentes, notas el gran potencial que tiene tu estado, empiezas a extrañar más a la gente, a valorar más lo que se tiene en tu lugar de nacimiento, y es una de mis metas que eso se vea a través de una representante de la belleza”, señaló.

Foto: Cortesía │ Diana Romero

La nueva plataforma digital “Vive Sinaloa”

Diana Romero, directora del certamen que dirige a sus participantes hacia Miss Mundo, expresó que ahora la organización busca transcender en la era digital por lo que lanzará una plataforma llamada “Vive Sinaloa”.

“Es una plataforma que se está cocinando donde pretendemos exponer material de interés común, todo a través de una embajadora, la cual será la niña que este portando actualmente la banda de Miss Sinaloa, y será la encargada de compartir temas culturales, gastronomía, que hacer, a donde ir, cuánto cuesta, muchas opciones, así como también temas de salud, será un programa semanal en vivo y la plataforma va a estar fija actualizando información diariamente”, dio a conocer.

Más sobre Diana Romero

Durante la charla la guapa joven sinaloense quien además actualmente es representante de ventas a nivel nacional de una marca de alcohol, se definió como una persona que siempre está buscando más, “siempre busco más de un no, más de los límites y en esta búsqueda el objetivo siempre es para compartir, siempre he dicho que los triunfos no sirven de nada si nos los compartes y me gusta mucho ser así en mi esencia”.

Foto: Cortesía │ Diana Romero

Por último compartió que vivir la experiencia de representar la belleza sinaloense fue algo hermoso, un agasajo el ser tan bien aceptada por otros estados; y confesó, “sinceramente si me esperaba llegar muy lejos porque soy una persona muy determinada con mis cosas, cuando decidí representar a Sinaloa siempre fue mi intensión llegar a representar a México, pero el después ir a dos concursos internacionales eso si no me lo imaginaba”, concluyó.

NUEVA DIRECTIVA MISS SINALOA

Diana Romero, directora estatal de Miss Sinaloa

Jaime Zazueta coordinador Ejecutivo

Lydice Solórzano, coordinador de Marketing

Estefanía López, coordinadora de Comunicación y Vinculación

Quiero que la niña que porte la banda de Sinaloa tenga todas las actitudes para representar a su estado y a México.

