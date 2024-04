Se cae a pedazos la calle Teniente Azueta de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Transitar por el Centro de Mazatlán se ha vuelto todo un desafío debido al deterioro en el que se encuentran varias de sus calles. Una de ellas es la Teniente Azueta, ubicada en una zona comercial clave del primer cuadro de la ciudad, la cual está plagada de baches que causan dificultades tanto para conductores como para peatones.

"No pasan bien varios carros, si una moto ocupa pasar por ahí es irte con mucha cautela para que no te accidentes, la calle de plano está en muy malas condiciones, todo el chapopote que había de poco a poco se va abriendo, no se puede pasar sin miedo a darse un buen golpe, por aquí pasan camiones, motos y de todo, es muy complicado transitar por esta vialidad", comentó Anahí, quien trabaja en una tienda de flores ubicada en la zona.

Puedes leer:Vecinos de la avenida Insurgentes están inconformes por tardanza de obras

Este importante corredor, utilizado por al menos cinco rutas de camiones urbanos, se ha convertido en una vía crítica para escapar del Centro durante las reparaciones en otras calles.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Daños a los carros

La situación se agrava cada día más, lo que dificulta el tránsito y causa daños a los múltiples vehículos que pasan por la vialidad.

"Seguido hay motos que pegan en los baches o topes que hay, también los carros se raspan y aunque no parezca los camiones también se ven afectados, porque las personas que van en ellos, rebotan cada que pasan por estos baches, ya es hora de que los arreglen", añadió.

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Los conductores enfrentan maniobras arriesgadas para evitar los baches, conscientes de los altos costos de reparación. Además, la presencia de topes improvisados complica aún más la circulación, afectando la seguridad de los peatones.