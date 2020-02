Libia Gavica Farriols porta la quinta corona

Mazatlán, Sin. - Una familia de bellas mujeres, talentosas e inteligentes es la que dejó como dinastía, la oriunda de Guasave, Sinaloa, Libia Zulema López Montemayor, quien fue la primera en obtener el reconocimiento de la sociedad y su pueblo, al ser nombrada la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán en 1970, y además conquistar el título de Señorita Sinaloa y Señorita México en el mismo año.

Círculos Kathya Amor, feliz en su cumpleaños

Libia Zulema dejó de existir en el plano terrenal el pasado 6 de mayo de 2019, tras padecer de una insuficiencia renal, a los 67 años. Un día donde se desbordaron en las redes sociales múltiples manifestaciones de admiración y pésame.

Este Carnaval 2020 ‘Somos América’ Pasión, Alegría y Esperanza es muy significativo y especial para su descendencia, puesto que es el año en que se cumplen 50 años de lograr tener sobre sus sienes la corona de la máxima fiesta de los mazatlecos.

La soberana de 1970 será homenajeada con una magnífica carroza, creada por Ana´s Lewis Legado, la cual desfilará mañana domingo por Olas Altas y la Avenida del Mar del bello puerto de Mazatlán.

Hoy, el cielo está de fiesta, y seguro se escuchan ‘Los Papaquis’, puesto que es el cumpleaños de la gran reina.

Círculos ¡Feliz 50 aniversario, Club Rotario!

LA DINASTÍA CONTINUA

Este 2020, su nieta Libia Gavica Farriols porta la corona como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán; corona que obtuvo por su gran esfuerzo, preparación y entrega motivada por regalarle esta corona hasta el cielo a su amada abuelita.

Cabe destacar que Libia Zulema Farriols López, en 1990 ganó la corona como Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán y así como su madre logró ser Señorita Sinaloa en el 92, convirtiéndose así en la segunda reina de la familia.

Después, en el año 2000, Pamela Farriols López conquistó la corona como Reina del Carnaval, sumando el tercer título real para su gente.

La cuarta corona como soberana la ganó Daniela Tostado Farriols en el 2016 y el pasado 1 de febrero, su nieta, Libia Gavica Farriols obtuvo la quinta corona para la familia, al plantarse en el escenario el día de la elección con gran porte, segura de sí misma y desenvolverse con gracia y denotando su linaje real.

EL SUEÑO DE LIBIA

“Para mí, el ser Reina el Carnaval va más allá de un sueño. Es una ilusión que llevo conmigo desde pequeña, mi familia me ha trasmitido la pasión por esta fiesta tan hermosa, llena de tradición y alegría para todos nosotros. Quiero poder ser reina para poder hablarles de las costumbres, de los lugares turísticos e históricos, de la gente cálida, amable, trabajadora y apasionada en todo lo que hace que somos todos los mazatlecos, pero sobre todo lo anhelo porque me considero una mujer preparada, una mujer que lucha por sus sueños. Quiero ser un ejemplo a seguir para todas las mujeres del mundo, decirles que no se rindan que todos nuestros sueños, todas nuestras metas las podemos cumplir, pero a base de mucha dedicación, perseverancia y esfuerzo. Muchas gracias”, esta fue sin duda, la respuesta que le hizo obtener el título de Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Libia Zulema, feliz con su dinastía de Reinas. Libia Farriols, durante su 25 aniversario de reina en el 2015. Pamela Farriols junto a Libia Gavica Farriols. Libia Zulema López en uno de sus últimos cumpleaños.





Lee más aquí ⬇

Círculos Invitan al segundo Annual House Tour 2020