Agradecida con Dios por permitirme ayudar: Rosy Fuentes

Culiacán, Sin.- Con su inigualable belleza, su radiante sonrisa y su actitud positiva, Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta de Sistema DIF, sostuvo una plática con El Sol de Sinaloa en la que compartió, sus vivencias, su trabajo y sus nuevos proyectos.

La señora Rosy como todos la mencionan lleva al frente de DIF Sinaloa 4 años, organismo en el cual se ha desempeño con mucho trabajo y dedicación para el bienestar de la sociedad sinaloense y al que define firmemente como, “El corazón del gobierno, la mano humana y la mano amiga”.

“Me siento muy feliz, muy satisfecha y agradecida de haber aprovechado esta oportunidad de haber podido ayudar a muchísima gente, lo que ha estado en mis manos ayudar lo he hecho y la puerta que he tenido que tocar la he tocado, y la llamada que he tenido que hacer la he hecho a favor de alguna gestión, los proyectos que hemos querido hacer se han llevado a cabo y si alguno no, fue por cuestiones de tiempo o tal vez por algún recurso, pero lo que hemos logrado siempre ha sido con mucha calidad con mucho compromiso, haciendo las cosas bien, porque mi esposo así desde un principio nos lo indico, nuestros programas siempre han sido de gran impacto, de mucho beneficio y la idea es que llegue a muchísimo más gente cada programa que llevamos a cabo” mencionó Fuentes de Ordaz.

Surgiendo como una de las grandes necesidades de las familias sinaloense nace el Complejo Médico Terapéutico integrado por el Centro de Autismo Sinaloa (CAS), Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) y el Centro de Educación incluyente y Salud Emocional (CRECE), organismo el cual define como uno de sus más grandes proyectos.

“Sin duda este complejo, es un gran legado que le estamos dejando a los sinaloenses, porque es la atención al autismo que es una conducta difícil de atender que no existía esa posibilidad sobre todo para gente de muy escasos recursos; un Cedis tan especializado en el diagnostico en la prevención de la salud visual y si ya se perdió la visión aquí se ofrece la posibilidad de volverse personas funcionales que estén integradas en una vida laboral, social de la manera más normal; y el Centro de salud Emocional que se pone a la vanguardia en la atención en este rubro de la salud emocional y el cual ahorita nos viene a poner en un ejemplo nacional por el gran trabajo del Call Center de atención en esta pandemia a las ansiedades, a la depresión, a tanta gente que ha tenido que pasar por estas cuestiones emocionales; todo esto nos llena de mucha satisfacción”, detalló.

Son solo unos meses los que le restan a la esposa del gobernador al frente de esta importante organismo a lo le preguntamos ¿Qué es lo que queda pendiente en DIF Sinaloa?, y dijo, “el rango de vida que está aumentando, cada vez vamos hacer más adultos mayores y los espacios son insuficientes debemos buscarles espacios para que tengan entretenimiento, para que se sigan sintiendo funcionales, que tengan una vida social y ofrecerles una mayor calidad de vida, siento que debería de a ver más casas diurnas para atender esta necesidad”.

Y al preguntarle si DIF Sinaloa cumplió con su objetivo respondió, “sin duda siempre van a existir más necesidades, yo te puedo decir que, si cumplimos con nuestros objetivos, pero siempre va a ver un área de atención que a la mejor hizo falta volver a ver, pero en lo que nos enfocamos y en lo que nos comprometimos te puedo decir que sí”.

El empoderamiento de Rosy Fuentes

Para Rosy Fuentes no ha sido difícil pero si un poco complicado estar fungir como presente de DIF, ser esposa y ser madre de sus tres hijos Silvana, Qurino y Santiago, “siento que fui muy afortunada, de que todo esto llegara a mi vida cuando mis hijos ya estaban en una edad más de adultos, y doy gracias a Dios pues lo han manejado muy bien, si sacrificas tiempos de familia no nada más con tus hijos, si no eventos familiares que me perdí, o de amigas pero mi esposo siempre me decía es solo un tiempo, ahorita el tiempo corre y hay que aprovechar porque es corto, pues como ya sabemos su gobierno no fue como tradicionalmente de seis años va a ser de cuatro años diez meses y sin duda yo me siento muy orgullosa de que hemos hecho muchísimo más de que si hubiéramos estados los seis años”, aseguró.

Durante la charla la primera dama de Sinaloa, habló sobre el empoderamiento femenino el cual define como una cuestión de educación que inicia en el hogar, pues opina que viene desde cómo se educa a las hijas y ya depende de ellas como mujeres escalar todo lo que desean en todos los ámbitos que se propongan.

“Yo veo ya un gran cambio en la sociedad, las mujeres han peleado mucho por ese espacio y veo que hay grandes logros, aunque falta mucho por hacer, pero como yo pienso eso viene desde el hogar y nosotras como mujeres educamos a la mujer que queremos que sea en nuestra sociedad”, mencionó.

Sobre la participación de las mujeres en la política Fuentes aseguró, “es excelente, la mujer tiene una parte que es la sensibilidad y yo creo que la política viene hacer su función que es ayudar a la sociedad y nosotras tenemos esa parte humana más desarrollada, la sensibilidad de conectarte con los problemas, creo que eso nos suma como mujeres en la parte política, pues somos más corazón que mente y mente corazón, convidado”.

Rosy Fuentes confesó que no está interesada en el ámbito político pues tiene muy claro que es un complemento de su esposo, “nosotros somos un complemento de estar juntos, unidos y yo más bien apoyarlo y creo que eso también es importante para que el realice sus sueños y no sé qué venga después de esto, pero claro que se puede ayudar a la comunidad sin necesidad de un cargo político, no con este poder de convocatoria a la mejor, pero puedo seguir trabajando para algún bien, algún beneficio social”, puntualizó.

En cuanto al cuestionamiento de que cree Rosy Fuentes que sea necesario para que Sinaloa mejore como sociedad, así se refirió, “definitivamente reconstituir la familia, fortalecer los valores, educar a nuestros hijos con valor, con unión, eso nos da unos mejores ciudadanos y nos da una mejor sociedad, yo siempre he pensado que lo que le apuestes a una familia en un proyecto productivo, se va a retribuir en una mejor sociedad”.

Mencionó sentirse muy agradecida principalmente con Dios por darle la oportunidad de estar en esta posición de poder ayudar, agradecida con su esposo Quirino Ordaz Coppel, por su confianza, por su apoyo, por impulsarla, porque asegura nunca verse imaginado estar en todo esto.

”Le doy gracias a toda la gente que confío en nosotros y esperamos no haberlos defraudado creo que ha sido de total entrega el trabajo de mi esposo, del mío junto con mi equipo a quien le estoy muy agradecida porque ha estado con el mismo compromiso de servir y eso es una satisfacción muy grande, ver que esto tenga frutos y ojala que tenga mucha continuidad en muchas cosas de las que hicimos, porque las hicimos solo para el beneficio de la gente y eso es lo que quisiera que siguiéramos enseñando a Sinaloa a ser ese estado pujante que somos pero que no caigamos en sentirnos felices de que el gobierno no solo tiene que dar, si no que le damos también nosotros a nuestro estados para que tengamos una sociedad mejor”, puntualizó.

Por último, envió un mensaje a todas las mujeres sinaloense, “el amor que te tengas a si misma eso es lo que vas a obtener de la vida, si tú, no te quieres y permites que te violenten o que te vean menos, es algo que está en ti, hay que trabajar mucho en el interior de uno mismo para lo que quieres proyectar y para el valor que tú te des”, concluyó.













