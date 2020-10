¡Cuidado Karen! No expongas a tus gatos en esta temporada

Mazatlán, Sin.- ¿Te has puesto a pensar que les pasa a los gatos negros durante la época previa a Halloween y Día de Muertos?

Muchos rescatistas de gatos hacen campañas en redes sociales sobre los cuidados especiales para los gatos en los meses de Octubre y Noviembre, con especial atención a los gatos negros.

Foto: Cortesía │ Pixabay

A pesar de que estamos en un nuevo siglo e incluso en un nuevo milenio, muchas ideas de viejos tiempos permanecen en el colectivo mental de la sociedad, y uno muy arraigado es el de las supersticiones y la brujería.

Y así como la superstición pone en peligro los gatos negros casi todo el año, pues suelen ser agredidos por el miedo que le infunden a la gente; en esta temporada hay grupos de personas que practican rituales donde sacrifican gatos negros para supuestamente obtener un beneficio.

Foto: Cortesía │ Freepik

Por lo tal la recomendación es mantener a tus gatos dentro de casa, y si eres rescatista no dar en adopción no solo a gatos negros, si no a ninguno, ya que cuando no consiguen negros se conforman con cualquier color.





Foto: Cortesía │ Pixabay

Datos históricos gatunos:

En tiempos de Faraones los gatos eran adorados como seres mágicos y dioses como Bastet se representaban con figura felina.

En Asia se considera un símbolo de paz, de fortuna y de serenidad de la familia.

Los romanos iban a la guerra a menudo llevaban gatos como amuletos para asegurar la victoria.

Los celtas los consideraban sus aliados y tener un gato era sinónimo de status social.

En el islam por el afecto que sentía Mahoma por ellos, ya que su gata Muezza lo salvó de la mordedura de una serpiente, se les considera benditos.

En la Inquisición, que rechazaba cualquier comportamiento esotérico fuera del catolicismo se consideró a los gatos como animales del infierno.

En el siglo XII el papa Gregorio IX ordenó exterminarlos de Europa, y en la noche de san Juan los lugareños erigían hogueras en las que echaban a los gatos, fue así como se propago la gran peste negra del siglo XIV con la sobrepoblación de ratas.

En el Renacimiento, el rey Luis XIV, gran amante de los gatos, prohibió quemar a los gatos en la hoguera de la noche de San Juan.

Durante la Edad Media, además de para cazar ratones, el gato se usa para varios fines, sobre todo médicos y alimenticios.

Actualmente es una de las mascotas más populares del mundo, y son utilizados como apoyo emocional para personas con TEA, depresión y otros males neurológicos.





Foto: Cortesía │ My Cat

Con esta pandemia ya los teníamos dentro de casa, pero no está de más poner extra atención estos días de fiestas, así que michi vivo Karen feliz.





