¿Sabes qué es, para qué sirve y cómo afecta a tu organismo la Pastilla del Día siguiente?

Mazatlán, Sin.- En la vida, día a día tomamos decisiones, por la mañana elegimos quedarnos en la cama o levantarnos y ponernos activos.

Círculos ¡Feliz Día del Maestro!

El sexo cuando ya lo practicas va de la mano con algo que llamamos responsabilidad, y es muy importante que sepas qué es lo que quieres y sobre todo cuando se trata de dar vida a otro ser humano.

Hay múltiples métodos anticonceptivos en la actualidad, pero, si uno falló y tu deseo es no tener bebés por el momento, es importante que sepas en qué consiste la famosa Pastilla del Día Siguiente o Pastilla de Emergencia.

Pará ello, consultamos en exclusiva para El Sol de Mazatlán a la experta médico general por la Universidad Autónoma del Estado de México, Geraldine Loredo para que despejará tus dudas.

Esta pastilla la consigues en las farmacias sin receta médica. Foto: Julieta Lomelí │ El Sol de Mazatlan

La primera cuestión es ¿en qué consiste esta pastilla "de emergencia" , de qué está compuesta?

"Actualmente existen dos tipos de pastilla de emergencia, una de ellas consiste en una hormona del grupo de los progestágenos llamada levonorgestrel, esta maneja un periodo de eficacia de hasta tres días, aunque es mejor tomarla cuanto antes y la más nueva que contiene una antiprogestina llamada acetato de ulipristal, con un periodo de eficacia de hasta cinco días, igualmente es más efectiva cuanto antes se administre", explica Loredo.

NO SÉ CUIDARON O FALLÓ EL MÉTODO

Después de una relación sexual sin cuidados anticonceptivos, ¿cuándo se debe tomar esta pastilla?

"Se debe tomar lo antes posible, en ambos casos el riesgo de un embarazo no deseado aumenta conforme más tiempo pasa para administrarla" .

¿ES PELIGROSA?

Qué consecuencias trae consigo; Tanto físicas como emocionales.

"Es un método que no debe de considerarse como método anticonceptivo habitual, en realidad debería sólo de ser utilizada por situaciones de emergencia, por ejemplo el fallo de otro método anticonceptivo como ruptura de preservativo por ejemplo. No debemos olvidar que éste tipo de píldoras trae consigo alteraciones en el ciclo hormonal que si se utiliza de manera reiterada pueden tener consecuencias derivadas de estas alteraciones del ciclo hormonal normal", puntualiza la doctora.

¿QUIÉN NO DEBE TOMARLA?

"No hay contraindicaciones específicas para su administración, sin embargo debe de tenerse en cuenta que no se recomienda tomar píldoras de emergencia más de una ocasión en un mismo ciclo, las alteraciones hormonales pueden retrasar o adelantar el sangrado y por lo tanto alterar el siguiente ciclo ovulatorio, por lo cual puede desconocerse el próximo periodo fértil con exactitud. Además el uso repetido de píldoras de emergencia puede aumentar la intensidad de efectos adversos, además de ser menos efectivo que otros métodos anticonceptivos de larga duración y que estos métodos de emergencia no protegen contra ninguna infección de transmisión sexual".

CÓMO FUNCIONA...

Te preguntarás, cuál es su efecto en sí, qué hace en el organismo que evita el embarazo?

"Ambas opciones tienen el mismo efecto, el embarazo se previene por medio del retraso de la ovulación, en pocas palabras, los espermatozoides viven dentro del útero de 5 a 7 días, si en esos días en la mujer hay ovulación entonces puede haber fertilización, entonces, al tomar la píldora se retrasa el periodo de ovulación lo cual deja a los espermatozoides sin óvulo para fertilizar, por eso la eficacia de la píldora es tan variable, ya que si tomamos la píldora varios días antes de que se produzca la ovulación, tendremos un rango de tiempo mayor para que la ovulación ocurra, pero si la ovulación ya está a punto de ocurrir en el momento de la relación sexual entonces el retraso de la ovulación será menor en contraste con el periodo de vida de los espermatozoides. Es por ello que es mucho mejor tomarla lo más pronto posible. En el caso del acetato de ulipristal se ha demostrado una mayor eficacia en los días próximos a la ovulación, sin embargo ambas opciones pierden significativamente su eficacia una vez que la ovulación ya ha ocurrido aunque al parecer puede haber un efecto también en evitar la implantación del óvulo, pero esto no se ha comprobado 100%".

IMPORTANTE, ¿QUÉ PASA SI HAY EMBARAZO?

"Si la toma una persona que ya está embarazada y no lo sabe, ¿tiene alguna repercusión en el embrión?, la respuesta es:

"no se ha comprobado hasta ahora con los estudios reportados que exista alguna repercusión en los fetos de mujeres que no sabían estar embarazadas y tomaron la píldora de emergencia o bien que la tomaron y aun así se dio el embarazo. Ninguna de las opciones de píldora de emergencia son consideradas abortivas, ya que su efecto es el de evitar la fecundación".

¿Qué pasa si una mujer después de ingerirla, vomita después de una hora, debe volver a tomarla?

"Si se presenta vómito en este periodo de tiempo es muy probable que necesites otra dosis, pero siempre es recomendable preguntar a tu médico de cabecera para individualizar tu caso. Si se tiene cierta propensión a náuseas puede tomarse la píldora de emergencia unos 20 minutos después de tomar un antihemético (medicamento contra las náuseas)".

Te puede interesar: Madres son consentidas en su día

DESTACADO

Después de haber tomado esta pastilla, una mujer si así lo desea puede quedar embarazada inmediatamente en el siguiente ciclo ovulatorio posterior a la toma de una píldora de emergencia.

Geraldine Loredo Fuentes cuenta con diplomado y certificación por La Salle en Educación Perinatal y acompañamiento al parto.

REDES SOCIALES

Facebook: Nathal, nacer en armonía





























Lee más aquí:

Círculos Los cumpleañeros celebran su día de una forma muy diferente

Círculos Los peques disfrutan un festejo muy especial

Círculos En temporada de pandemia disfruta de un día del niño diferente