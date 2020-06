¿Cómo detectar a un psicópata narcisista?

Mazatlán, Sin.- Hoy en día existen en el mundo relaciones de parejas tóxicas, que al principio parecían ser un verdadero cuento de hadas. Todo marchaba excelente hasta que el día lleno de luz se llenó de nubes y luego se precipitó la tormenta.

Círculos Ian Sebastián apaga su primera velita

Te preguntarás, por qué sucede esto. Por qué se repite quizá la historia, por qué eliges tipos similares. Debes tener claro que esos hombres al principio de la relación se convierten en el ideal que tú esperas. Te estudian tanto que dan exactamente lo que necesitas, pero lamentablemente están aparentando ser lo que no son. A continuación sabrás qué es un psicópata narcisista y algunos tipos para detectarlo.

Foto: Cortesía│ Pixabay.com

PSICÓPATA NARCISISTA

Es un hombre que ante el mundo se muestra como un caballero, educado, servicial, encantador pero en la intimidad de una relación se transforma en agresivo, manipulador, destructor de autoestima, un monstruo. Es egocéntrico, mentiroso.

No sienten empatía por los demás.

Este tipo de psicópata siempre busca entablar relación con personas exitosas, generosas, nobles, que brillan con luz propia, alegres inteligentes y lo hace para apagar precisamente todas esas cualidades, porque las envidia, ya que él no las tiene. Él las aparenta tener.

¿Cómo opera un psicópata narcisista?

IDEALIZACIÓN - DENIGRACIÓN

Los psicópatas juegan a ser encantadores, tratarte con reina, hacerte sentir lo máximo y después te bajan del cielo al suelo. Van directo sobre tu seguridad y autoestima, te hacen dudar de ti misma.

"El psicópata no te va a demostrar que es un psicópata. Ese es el asunto con ese tipo de personalidades. El psicópata en realidad es un hombre maravilloso, encantador, triunfador, que tiene una gran plática, que parece que tiene un radar que siempre te resuelve lo que tú necesitas. Pero poco a poco te va a ir demostrando señales muy específicas. Por ejemplo, muy pronto va a querer formalizar las cosas, más que por estar juntos por esta atracción tan brutal o enamoramiento que tú crees, el psicópata va a querer formalizar porque muy probablemente necesita un hogar dónde vivir o necesite que tú apoyes económicamente su propia vida. Esa es una señal muy clara.

Otra señal es que a pesar de que es aparentemente muy sociable, te vas a dar cuenta de que no se puede relacionar adecuadamente con otro tipo de personas, especialmente de su mismo sexo. Un psicópata va a estar rodeado del sexo opuesto. Eso es lo que le da poder.

Otra característica: va a aprovechar cualquier razgo vulnerable que tengas para remarcartelo una y otra vez.

El razgo más grande de un psicópata es que desde el principio te va a demostrar que él quiere tener el control de la relación. Vas a notar pequeñas cuestiones como cuando llegas a la primera cena, él ya habrá ordenado por los dos", explica el psicólogo Vicente Herrera Gayoso.

"Los psicópatas están vestidos de Ángeles. Tengan mucho cuidado, mujeres y hombres, porque también hay mujeres psicópatas. Cuando conozcan a alguien perfecto, encantador que se presente con como el alma gemela y te llene de atenciones y de regalos y que quiera irse a vivir contigo de inmediato, ¡huye!, porque te prometo que jamás en la vida vas a vivir algo más aterrador y demoníaco, como es vivir con un psicópata o una psicópata. Es la experiencia más traumática y devastadora", compartió la colombiana Nathasha Lopera, directora del Proyecto Alice, creadora del Método Loto y sobreviviente de un psicópata narcisista.

Si ya te percataste que estás teniendo una relación con un psicópata narcisista aplica el Contacto Zero, esto salvará tu vida.

CONTACTO CERO

Corta cualquier contacto con el psicópata, bloquéalo de todas tus redes, evita verlo. No caigas en provocaciones. No recibas mensajes a través de amigos en común. Pídeles que no te hablen de él. Pero hazlo efectivo. Contacto cero.

Así que ya lo saben a parar las antenitas porque este tipo de relaciones te destruyen emocional y físicamente. Incluso pueden llegar a ocasionar un suicidio. No te quedes callada, pide ayuda.

Te puede interesar: Fedra Camila festeja sus 13 años al estilo TikTok

RECOMENDACIONES

Lee el libro 'Amor Zero' del doctor Iñaki Piñuel, al hacerlo te darás cuenta de muchas cosas y tendrás herramientas para defenderte de un psicópata narcisista.

También busca el texto 'Supera el divorcio ¡ya!, claves para salir adelante tras la ruptura de pareja, de Vicente Herrera Gayoso.





YOUTUBE

Canal: Método Loto con Nathasha Lopera.

Canal: Vicente Herrera Gayoso





















Lee más aquí:

Círculos ¡Feliz Día del Maestro!

Círculos Madres son consentidas en su día

Círculos Los cumpleañeros celebran su día de una forma muy diferente