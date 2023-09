Tiempos Políticos | Muchos esperan a Ebrad y muchas repudian a Claudia

Hoy vence el plazo que Marcelo Ebrad Casaubón marcó con su pluma para adoptar una resolución que lo aleje en definitiva de Morena y de su eterno “camarada”, Andrés Manuel López, o lo mantenga en el mismo lugar y con la misma gente, cuando en las calles un grueso de mexicanos ansía terminar la vigilia para conocer el rumbo de su proyecto y del país, porque expresan que no quieren a Claudia Sheinbaum.

Ese sentir de repudio se elevó de grado ominoso en cuanto Mario Delgado, dirigente de Morena y Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, revelaron el nombre de la ex jefa de la Ciudad de México, como la candidata a la Presidencia de la República para el 2024, no escapa Sinaloa.

Segmentos amplios no comparten el perfil ni las ideas de la ex titular de la Cdmx que recibió el bastón de mando y este domingo la constancia que la convierte en la que se deberá abatir en el campo electoral, si no hay cambios sorpresivos, con Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México, del PRI-PAN-PRD.

Que por cierto, tampoco la aceptan como ella y sus operadores lo quieren hacer creer, en un fenómeno de rechazo que igual proviene de integrantes del sector femenil.

Lo curioso y contradictorio, es que en la época que nos toca atestiguar lo que sucede, cuando la lucha y el avance del feminismo está en auge, en las encuestas de la vía pública, las damas a las que no incluyeron en la jornada para conocer su opinión, afirman estar en contra de la hoy abanderada.

No es nuevo que las mujeres no quieran apoyar a sus compañeras, pero algo muy muy fuerte existe en su interior que no les permite abrirse y menos entregar un cheque en blanco a una de las suyas.

Y el problema es que no se trata de indecisas, sino de electoras potencialmente entronas.

Es un elemento que tendrá que analizarse a fondo y seguir en corto para probar si en realidad, influye en un momento dado en lo que arrojen las votaciones del dos de junio del año entrante.

Fiel a su compromiso, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que ayer sería parte del acto de entrega de documento que acredita a Claudia Sheinbaum, como la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, a la que le apostó sus activos. Es decir, no quiso estar ausente de uno de los instantes más significativos desde el punto de vista político.

También lo estuvo en la ceremonia donde el líder moral del morenismo, le transfirió de mano en mano, el Bastón de Mando.

El mandatario, se movió dentro de los actores que modelan el círculo del poder a nivel nacional y que procesan el triunfo para un segundo periodo.

Su objetivo, estar pendiente para que nadie le cuente. Y para demostrar que a su gobierno le queda “mucha agua al bule”.

Aparentemente, obtuvo una victoria doble, si es que como se expresa, Adán Augusto López, se reafirma como coordinador de la campaña constitucional electoral. Le puso un operador al frente en el estado.

Mientras entre una multitud de miembros de los más de 10 bloques que se conformaron en la entidad y otros que son simpatizantes por aprecio y respeto, contabilizan las horas y los minutos para eliminar en deseo angustiante y que Marcelo Ebrad les notifique si tomará otras rutas o seguirá en la misma.

Uno de ellos es el empresario Guillermo Romero que al estar consciente de que los de su clase no están en los ánimos de quien dirige los destinos de la Nación, optó por auto proclamarse de Movimiento de Regeneración Nacional y fundar un organismo pro Marcelista.

Por lo pronto le tronó. Para que no se le adelantara alguien muy temprano en Mazatlán, se agazapó y se declaró como precandidato a la alcaldía. Quedó huérfano y de éstos hay por montones.

Entra a las pasarelas Joaquín Landeros.

El Jefe político del estado, empezó a placear al secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Joaquín Landeros Guicho. Junto a un reducido número de colaboradores, apareció con el gobernador Rubén Rocha Moya en el evento donde la protagonista principal fue Claudia Sheinbaum.

El nuevo responsable de la SOP entró a su inicial etapa de pruebas y aunque la semana pasada no tuvo mucho qué hacer, cubrió agendas de inspección de trabajos del ramo en diversos lugares.

Mostró que es especialista en propagar datos a través de las redes sociales y de echar a volar la imaginación, porque la difundieron hasta las secretarias y otros empleados de su oficina durante las 24 horas.

En breve, deberá presentar un plan que le adicione al existente tácticas e instrumentos que le den eficiencia al área que tan sensible es para el oriundo de Batequitas, porque se trata del rostro noble que le cubre de sentido social y humano a su administración.

Es el sello que el nuevo secretario tiene que imprimir a su actuación, sin olvidar que la transparencia es toral para su ejercicio.

Tony Castañeda, probable candidato para el 2024.

Ex priistas como Francisco Antonio Castañeda Verduzco que despacha en la Comisión de Vivienda del Estado, está en posibilidades ser abanderado a un cargo de elección popular en el proceso que se acerca.

Morena está carente de estrategas que muevan las riendas de los liderazgos de colonias populares y comunidades, que por lo complejo que serán las elecciones, requieren de la experiencia y la capacidad de ciertos políticos como el ex alcalde de Culiacán.

El muchacho a la fecha, registra labor constante en la dirección que le confiaron. Y les lleva mucho trecho a una “macha” de priistas y de expulsados del PRI, que buscan se les llame para ello.