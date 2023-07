Tiempos Políticos | Damas, en el gusto de Rocha para las candidaturas

Si en los juegos sucesorios del poder el gusto del gobernador Rubén Rocha Moya extiende su plena influencia para resolver dentro de Morena, no hay porque dudar que sean damas quienes ocupen las alcaldías de Culiacán y Mazatlán, como tampoco someter a discusión que Juan de Dios Gámez Mendívil ni Edgar González Zatarain puedan saciar sus ambiciones de reelegirse.

El mensaje es firme y para el edil culiacanense no es tan negativo porque su relevo lo colocara en un punto de seguridad que lo catapultará hacia el Senado de la República, en medio de una partida en el que éste podría ser otro de los deseos del mandatario en el sentido de promoverlo y al empezar a fintar cómo moverá las piezas del ajedrez para salir victorioso.

Y automáticamente sacar de la mesa de los jugadores a Imelda Castro quien insiste en repetir en la Cámara Alta, pero que no estará en condiciones. Por ello su nombre aparece para la capital del estado junto al de la legisladora federal Yadira Marcos Santiago y Merary Villegas, lideresa de Movimiento de Regeneración Nacional, que está presta de entrar a la contienda.

Es muy probable, que ante los guiños de ojo del oriundo de Batequitas, el todavía munícipe culiacanense despliega una jornada de amarres y de inversiones financieras en busca de apoyo para crear redes sociales que lo impulsen para arribar con fuerza al momento en que lo unjan como abanderado.

Todo indica que las simpatías de quien toma la decisión final, actualmente lo favorecen y para esto se deja querer de manera abierta.

Por tanto, deberá cuidar los montos de dinero y las maneras en que los distribuye para que no se le desborden acusaciones, de las que sobrarán en unos días y que le demandarán que se abran investigaciones, especialmente cuando la Administración del Estado, está bajo la mano de un Ejecutivo que se precia de combatir la corrupción, de no mentir y de no robar.

De antemano, las probabilidades de convertirse en candidato, están por encima de las que tiene el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, uno de los que se crece con más meritos y derechos para serlo.

Por la fuerza que goza para modelar voluntades, este último personaje si se lo propone, es capaz de cambiar voluntades y transformar un escenario de un día para otro, como se estila en política.

Pronto se verá cómo se mueven los diferentes actores que intentan paralelamente ser gobernadores.

Para el puerto mazatleco, Estrella Palacios Domínguez y Flor Emilia Guerra, son las más viables para estar en el proceso electoral. Más, Margarita Villaescusa, de afiliación priista, tiene todo para realizar un “jaque mate”.

No hay que olvidar que hay un éxodo del Partido Revolucionario Institucional hacia el morenismo local que los recibió con los brazos abiertos. Hay indicativos que algunas damas y caballeros, se fueron con una promesa que está por cumplirse.

Independientemente de las ocho presidencias municipales más que deberá ocupar el sector femenil, por cuestiones de equidad de género, a las que arribarán quienes tengan trabajo y simpatías, o estén en el gusto de quien gobierna nuestra entidad.

Hay más morenistas que no quitan el dedo del renglón para un escaño senatorial como Gerardo Vargas Landeros, Feliciano Castro, Graciela Domínguez, entre otros más, pero dependerá de quien salga como abanderado a la Presidencia de la República para que se acomoden de acuerdo al poder que tiren las líneas verticales y las negociaciones del elegido.

El espaldarazo de Adán Augusto a Cuén Ojeda.

En lo que fue su última visita a Sinaloa como aspirante por Morena a la candidatura a la Presidencia de la República, Adán Augusto López le dio un espaldarazo al dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El tabasqueño dejó en claro que respeta al líder del PAS con quien conserva una relación de amistad. Y que sabe “ser amigo en las buenas y en las malas”.

En esa expresión que guarda contenidos vitales, el ex secretario de Gobernación puso de relieve en realidad de qué está hecho y de qué están igualmente moldeados, quienes logran reforzar lazos amistosos con su persona, aun cuando son objetos de un proceso legal que se les lleva.

Significa a su vez, que el fundador del pasismo, sigue en el ánimo de uno de los pretensos a suceder a Andrés Manuel López Obrador, que este domingo celebró en la plaza del Zócalo, su quinto año de que alcanzó la silla federal y que está listo para entregarlo a quien resulte triunfador de las elecciones del 2024, que ya confrontan a los morenistas y a la oposición mexicana.

Salió respondona la lideresa del PRI estatal.

La presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate salió respondona. La muchacha no se dobló ni ante detractores ni seguidores y les advirtió a los traidores que renunciaron porque esta vez los beneficiarios de los privilegios no fueron ellos, que no le causan problema alguno al organismo.

Por el contrario, maneja la versión de varios que se quedaron. Que lo que sucedió en el PRI fue una purga que le urgía para sanearse y tirar todo lo que le hacía daño.

Ella hasta colocó urnas receptoras para quienes planean retirarse hoy que el tricolor está en vías de reconstrucción y para quienes quieran sumarse entre los ciudadanos y simpatizantes que creen en la restauración partidista y social del país.

La joven salió valiente.