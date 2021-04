Sin amarre de navajas

Quieren amarrar pleito, pero no se dejan. Cuando se vieron en febrero pasado en una reunión, hasta se abrazaron. Ahí está la foto que lo comprueba. La cosa es que, de manera subrepticia, Jesús Estrada Ferreiro ataca a su competidor más cercano, Faustino Hernández Álvarez, uno por la alianza Morena-PAS, y el segundo por PRI-PAN-PRD.

En reiteradas ocasiones, el de Morena ha buscado a toda costa revertir la propuesta de Faustino de implementar un ambicioso programa de pavimentación, el cual combate Estrada con aquello de que no se puede porque hay deudas pasadas. Le dice a la gente que no se deje engañar, pero a la vez él acepta que sigue firmando documentos que le corresponden al alcalde en funciones, no a él, que tiene licencia. Y además, se muerde la lengua al tener como excusa que incluso como candidato anda sacando el proyecto del Metrobús, a todas luces un programa de movilidad que está usando electoralmente… Si no me eligen no saldrá… La cosa es que si pierde, ese proyecto tendrá continuidad, porque es un proyecto del Ayuntamiento, no de Estrada. Así de sencillo.

Por el lado de Faustino, este jueves se metió en camisa de once varas, como se dice popularmente, al meterse en la agenda de las organizaciones Pro Vida que rechazan el aborto y el matrimonio igualitario. Hernández parece retroceder un paso y quizá pronto veremos a organizaciones feministas y progresistas echándole en cara su postura.

Hasta ahora, aunque se antoja una elección compleja en Culiacán, se puede decir que no hay nada definido en la capital. Ahí caminan los dos candidatos fuertes, el de Morena ya lo sabemos que lo es no por su persona, sino por la marca y el peso del presidente, que si bien no juega en la elección, ningún candidato se lo quita de la boca para tratar de persuadir al electorado que la transformación emana del líder supremo. ¡Ya lo veremos!

DESAIRAN CONVOCATORIA

La convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán que se lanzó por parte de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal, el día 17 de marzo y venció dos semanas después, no tuvo eco en las organizaciones, asociaciones civiles ni instituciones relacionadas con la materia, mucho menos de ambientalistas y ecologistas que han criticado la falta de sensibilidad del gobierno en turno para atender la problemática ambiental.

A 15 días de que venciera el plazo de la convocatoria, se desconoce cuántas personas se han sumado al proyecto, lo que se sabe es que han sido muy pocas, ya que personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, ha solicitado el apoyo de servidores públicos dentro del ayuntamiento para que ayuden a convencer a personas con cargos en instituciones y organizaciones sociales y productivas para que formen parte del Consejo.

A la Dirección de Ecología y Medio Ambiente le urge la integración del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, porque una de sus actividades será la de asesorar al gobierno para elaborar un Plan de Ordenamiento Ecológico Local de Mazatlán que tendrá seguimiento en los siguientes tres años.

El municipio está obligado a crear este Plan de Ordenamiento Ecológico, como parte de un programa estatal que coordina la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), el cual regulará el uso de las actividades productivas fuera de su mancha urbana, para así lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Sin embargo, al parecer, son pocos los interesados en participar como consejeros del actual gobierno municipal, en materia de medio ambiente.

Incluso, en vísperas de que venciera la convocatoria, integrantes del Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ), organismo no gubernamental, no se había registrado ninguno, a pesar de que varios de ellos mostraron su deseo de hacerlo para conocer dicha iniciativa.

La falta de convocatoria por parte del gobierno municipal se verá reflejado en la integración de este consejo, el cual debería estar formado por ambientalistas y ecologistas, pero todo indica que será de consejeros de bajo perfil en la materia, ya que serán aquellos que se alisten de última hora y fuera de tiempo.