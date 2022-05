¿Morena se atreverá a fincarle juicio político al Químico?

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado Feliciano Castro asegura que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal de Juicio Político contra Luis Guillermo “el Químico” Benítez, alcalde de Mazatlán y aquí surge la pregunta obligada ¿Morena en el congreso aceptará enjuiciar a otro alcalde?

Sin embargo el diputado de Morena sí advierte que en el Congreso estatal hay una denuncia de un grupo de regidores de Mazatlán que piden se investigue la adquisición de 2 mil 139 luminarias y que es la Auditoría Superior del Estado la que está revisando el caso, por ello, dijo que la ASE está obligada a investigar y a proceder en su caso.

Y vuelve la misma pregunta ¿Morena en caso de que la ASE de una resolución desfavorable para el alcalde, procederá? Se irá con todo como lo está haciendo contra Estrada Ferreiro.

Igualmente la pregunta va para el diputado priista, Sergio Mario Arredondo, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien ha hecho mutis, se ha quedado callado ante el escándalo de Estrada Ferreiro que tiene dos carpetas de investigación presentadas por la ASE ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y ahora la investigación del Químico por la adquisición de las lámparas.

Aunque los diputados digan que no se puede proceder por oficio, lo cierto es que hay materia para que también se le aplique el juicio político al Químico, ya que como dice el dicho, todos coludos, todos rabones.

Dejando a un lado los escándalos políticos que a cada rato exterioriza este polémico alcalde, tiene otro lado oscuro, que amparándose en el desempeño de sus funciones ha utilizado el poder para maltratar, humillar y ofender la figura de su pareja.

Fue una bajeza como denigró la figura de la Señora Gabriela Peña Chico al comunicar que sentimentalmente no era su pareja, por lo tanto dejaba de fungir como Presidenta del DIF Municipal.

Siempre se ha dicho que duelen más las palabras que los golpes, por lo tanto, si hace años -2002-, un alcalde de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pazos, el congreso del estado le siguió juicio político al grado de desaforar porque golpeó a su esposa y esta lo demandó, por lo que procedió el desafuero para poder juzgarlo.

La señora Peña Chico tiene la palabra, ¿se atreverá a denunciarlo por agresiones verbales y quizá hasta por golpearla?, porque el Químico no se ve que sea una persona tranquila, se violenta por cualquier cosa, entonces, en la intimidad, cómo la trataba, porque ante el público, los hechos dicen otra cosa.

La señora Peña Chico por su paso por el DIF municipal, sin duda defendió más de una vez a una mujer maltratada, ahora, ella tiene el derecho de alzar la voz, de no quedarse callada, de no ser una más de las mujeres mancilladas por su pareja que se quedan calladas, la razón le asiste y sin duda, las instituciones la apoyarán.

Así que volvemos a preguntar: ¿Morena promoverá también la procedencia de Juicio Político contra un abusador de mujeres si se llegara a solicitar? Aunque hay que admitir que los juicios políticos no se deciden en el Congreso del estado, sino en las altas esferas de la política, no puede proceder de oficio.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA CONTRA "EL QUÍMICO"

Diversas organizaciones civiles, incluso simpatizantes y militantes de Morena, se encuentran entre los convocantes a una movilización ciudadana en forma de protesta ante el descontento por la gestión del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Reclamarán los deficientes servicios públicos, la invasión de áreas verdes, los permisos irregulares otorgados para construcción y la violación a las leyes marítimo terrestres permitidas por las autoridades municipales; se exigirá también que el recurso público se destine a las zonas marginadas y colonias populares.

Detrás de esta manifestación está el diputado de la bancasa morenista Juan Torres Navarro, quién es sabido ya que nunca ha sido compatible con "el químico" y muchos de sus funcionarios, pues desde que asumió su cargo como legislador dijo que sería una "piedra en el zapato" para todos aquellos políticos sinaloenses que no estuvieran haciendo las cosas bien.

"Llegó la hora de decir basta en el puerto de Mazatlán a todos los funcionarios públicos que no respeten el acuerdo de la cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", escribió en sus redes sociales.

A la oficial mayor, Nayla Velarde Narváez, la acusó de traidora de la patria por firmar el contrato por 400.8 millones de pesos para la compra de las luminarias LED.

Anteriormente, denunció ante la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen los permisos otorgados para la construcción de un restaurante en playa Norte y de quién es propietario el actual Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas.

En una de sus publicaciones advirtió también que iría tras Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación, por corrupción al otorgar permisos para construcción de manera irregular.

La cita es el próximo sábado a las 11:00 de la mañana frente al palacio municipal.

INVITA A VECINOS, COMPAÑEROS DE TRABAJO Y AMIGOS