Mario Zamora por la candidatura del PRI

Anoche el gobernador del estado encabezó una reunión con los principales aspirantes del PRI a la candidatura al gobierno de la entidad. Nos dicen que no hubo chispas ni jaloneos, sino más bien un acuerdo “civilizado” de que el ungido debería llegar con todo el consenso y el respaldo de la dirgencia nacional y la militancia en Sinaloa

Fue un acuerdo con antelación donde el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, lo palomeó. Esto antes de que el líder tricolor anunciara que se reanudaba la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del PRI donde se sometería a aprobación los acuerdos de las candidaturas de la coalición con el PAN y el PRD.

El gobernador se encargó de reunir a los principales aspirantes para darles la noticia. Una noticia que incluía el nombre del favorecido pero que mantendrían bajo reserva.

Sin embargo en el juego del tapado dos ex gobernadores movieron piezas. Mario López Valdez deslizó a uno de sus conocidos que el “bueno” era su paisano, el senador mochitense Mario Zamora Gastelum. Juan Millán Lizárraga le confió a un columnista avecindado en Mazatlán que el candidato sería Jesús “Chuy” Valdes Palazuelos.

¿Chuy o Mario?

No faltó el comentarista político con “conexiones de alto nivel” que adelantó la “exclusiva”: el ungido será Mario Zamora. Hasta tarde varios medios de comunicación digitales en el estado lo daban por hecho.

De ser Mario Zamora Gastelum el abanderado, no faltó quien comentó que era una candidatura “perdedora”. La apuesta por la derrota con alguien que no tiene arraigo, no lo conocen mas allá de Los Mochis y es para salir en la foto.

Además, su paso como senador por el PRI ha sido gris y ha dejado mucho que desear.

Guerra de encuestas

En temporada de elecciones, antes, durante y después de campañas, hay muchas empresas que se dedican a la preguntadera, contratadas por partidos políticos para ver que tan bien o mal va su popularidad.

Pero, qué tan confiables podrían ser estas encuestas, acaso no podrían ser manipuladas y servir en su momento para la manipulación masiva, al final de cuentas son pagadas por el interesado.

El 18 de enero del año en curso la empresa Massive Caller, (quien cobra muy bien su chamba), muestra los resultados de una encuesta aplicada a 600 personas, vía telefónica con un margen de error del más o menos 4.3%.

En ella muestra, que si hoy fueran las elecciones para elegir presidente municipal en Culiacán, Mazatlán y Ahome, el partido Morena obtendría la mayor parte de las preferencias electorales, con un 42.2%, 44.2% y 37.9%, respectivamente.

Mientras que en Culiacán y Ahome, el PRI aparece en segundo lugar con 20.7% y 19.7%, el margen de diferencia es mucho mayor en el primero con respecto a Morena, al sumar 21.5 puntos porcentuales, frente a los 18.2 puntos distantes del partido tricolor del municipio norteño ante su oponente. Tanto en uno como en otro, el PAN obtiene 11.4% de las preferencias.

En Mazatlán, Acción Nacional aparecen en segundo lugar con un 16.0%, pero alejado de Morena con 28.2 puntos de diferencia, y apenas 3.9 puntos del PRI, que se ubica en tercer lugar, con el 12.1% de las preferencias.

Esto en tiempos que todavía no se conoce al candidato de la alianza PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado de Sinaloa ni los prospectos a diputados y alcaldes por parte de los diferentes partidos, salvo algunos que han manifestado su deseo de aparecer en las boletas que se entregarán en la próxima jornada electoral del 6 de junio.

Conforme se acerquen los tiempos y los plazos, las encuestas y los sondeos, saturarán las redes sociales, comenzarán a llamarle para saber cuál es su opinión.

Por eso le recomendamos verificar bien a los responsables de hacer esos sondeos, ya que algunos tratarán de influir en sus preferencias electorales en las próximas elecciones.