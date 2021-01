La simulación de la candidatura de Cuén

Héctor Melesio Cuén Ojeda es el único de los aspirantes a gobernador que tiene todo un partido con su estructura en Sinaloa, pero aun así, a pesar de que es suyo, hizo que se presentara en el registro de este martes 12 de enero a su amigo y secretario General, Víctor Corrales Burgueño, solamente para simular una competencia interna.

“Me siento confiado”, dice el maestro con todo el cinismo, como si de antemano no supiéramos que él será quien encabece al Partido Sinaloense, si no es que en el camino de aquí a marzo, cuando el Instituto Estatal Electoral comience a aprobar las candidaturas, termine declinando a favor de Rubén Rocha Moya, de Morena.

Cuén es un maestro de las señales contradictorias. Para no quemar su cartucho con Rocha, de quien se dice que llevan buena relación, también dijo que se ha sentado a negociar con Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde. Eso sí, con lo que queda del PRI no quiere nada, y eso que fue el otrora partidazo que lo llevó a la alcaldía en 2011. En fin.

Veremos si las tribus de Morena encabezadas por la senadora Imelda Castro y Luis Guillermo Benítez, el Químico, alcalde de Mazatlán, les alcanza para bloquear las intenciones de Cuén y Rocha por una alianza de facto.

El silencio de Vargas

Uno que anda muy calladito desde que no logró infiltrarse en Morena es Gerardo Vargas Landeros, el Señor del Trébol y ex secretario general de gobierno malovista, cuya última declaración fue, tras caérsele el plan de arrebatarle a Rocha la candidatura, que de todos modos aparecería en las boletas. Con esto dejó la víbora chillando, pues no ha vuelto a aparecer, y eso que tenía en su puño a decenas de medios y columnistas que le hacían de “corillo fácil”.

En A la sombra nos preguntamos si las boletas en las que piensa aparecer son en las de alcalde de Ahome o diputado local, porque para diputado federal en Morena, ya no le alcanza. Venció el plazo. Otra es que podría irse, o más bien regresar, por Redes Sociales Progresistas, el nuevo juguete de la maestra Elba Esther Gordillo, el cual ayudó a fundar en Sinaloa. Y para muestra: pregúntele por su militancia en Redes Sociales, por ahí aparece también en su padrón, como lo hiciera en el de Morena.

Veremos al tiempo.

No quita el dedo del renglón

El Alcalde de Mazatlán sigue con la idea de pedir licencia a su cargo, ya que considera que hay que levantar la voz cuando se tiene la seguridad de que las cosas fueron diferentes y eso están haciendo sin ofender a nadie, aunque desconoció si este movimiento puede echar abajo la candidatura de Rubén Rocha Moya.

En su discurso asegura no tener nada contra Rocha Moya, aclara estar contra el partido, los que están arriba, no los de abajo, porque el partido es el pueblo y no han querido obedecer el mandato del pueblo.

Se siente tan seguro del gran trabajo que ha hecho por el municipio, que reunió a decenas de personas de colonias populares en los campos deportivos “El Chaflán” para seguir promocionando a Morena, ¿se puede hacer esto sin tener licencia? Se ampara con que pide permisos sin goce de sueldo.

Será que no recuerda que a principios de año levantaba la mano de Rocha Moya, y expresó todo su apoyo o es que la soberbia arriba del ladrillo como Alcalde de Mazatlán lo tiene tan mareado que no puede ver con claridad, que su carrera política apenas comienza y que su golpe de suerte que lo puso en el sitio donde está no fácilmente se puede repetir.

Benítez Torres dice estar siguiendo las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador, a seguir adelante y nunca darse por vencido, por lo que al término de las asambleas, va a esperar respuesta a la impugnación que hizo de la designación de Rocha Moya y ya decidirán el rumbo que toman.

El Alcalde Benítez Torres, padece de amnesia y ya se le olvidó que será sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por violencia ejercida hacia la síndica procuradora Elsa Bojorquez Mascareño.

Fue en el mes de diciembre pasado, que en sesión del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, resolvió que el Alcalde de Mazatlán sí ejerció violencia política contra la síndica procuradora, por lo que su nombre integrará el Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de Violencia Política Contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se supone que al ser sancionado quedó impedido para poder participar en el proceso electoral de 2021 y ni siquiera registrarse para participar en el proceso interno de Morena.