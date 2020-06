El naranja es el nuevo negro

El brote inicial de Covid-19 en China se había mantenido bajo control por medio de medidas de contención, más tarde, las medidas se relajaron debido a que la mayoría de los casos reportados eran importados y no por transmisión local. Las autoridades sanitarias anunciaron que al menos 50 personas estaban enfermas después de cincuenta días sin reportar casos de COVID en Pekín. Debido a esto se ordenó el cierre del mayor mercado mayorista y el confinamiento inmediato en 11 comunidades de Fengtai en el sur de Pekín. Seguirán apareciendo ejemplos de rebrotes en otros países.

A diez y ocho días de terminar el confinamiento en México, con el semáforo en rojo en la mitad del país y con el intento de regreso a las actividades diarias, pero bajo la óptica de una nueva normalidad; muchas de las actividades que se podrán realizar con semáforo en amarillo implican riesgo. Necesitamos hacer cosas y es necesario reactivar a la economía de manera gradual y ordenada. Todos queremos hacer nuestras actividades de manera normal, celebrar días festivos, hacer ejercicio, reunirnos con amigos y familiares. El regreso a las actividades no indica el fin de la epidemia, el virus sigue propagándose, podemos hacer algunas cosas pero con las debidas precauciones.

Las actividades que se pueden realizar durante el semáforo rojo son: hospedaje con ocupación hotelera al 25% de aforo y sin áreas comunes. Consumo de alimentos en restaurantes y cafeterías sólo con servicio en habitación, a domicilio o para llevar. Cuidado personal en peluquerías, estéticas y barberías que podrán operar a domicilio (para lo cual deberán seguir las medidas establecidas en un protocolo sanitario). Paseos en los parques, plazas y espacios públicos están abiertos al 25% de su capacidad total. Compras en mercados y supermercados pero al 50% de su operación y sólo permitirán el ingreso a un integrante por familia.

Deberán permanecer cerrados los centros deportivos, las albercas. No podrán operar museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales.

Las actividades que se pueden realizar con el semáforo en el color anaranjado son: Hospedaje con la ocupación hotelera y en áreas comunes con 50% de aforo. Servicios en los restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías (los cuales podrán operar al 50% de su capacidad). Paseos en los parques, plazas y espacios públicos (que estarán abiertos al público con la mitad de su aforo. Compras en mercados y supermercados en donde solo se permitirá el ingreso de un integrante de la familia y no se debe rebasar el 75% de la capacidad total del establecimiento. Actividades deportivas en albercas, centros deportivos y centros de masaje (que operarán al 50% de su capacidad y a través de citas).

Se podrán reiniciar actividades con el 25% de aforo en museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos. Y siguen suspendidos: eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales.

En este sentido es importante notar los datos obtenidos en una encuesta realizada por Hitoshi Oshitani de la Universidad de Tohoku, Japón; en donde se analizaron 3184 casos de pacientes con coronavirus del 15 de enero al 4 de abril de 2020.

Los hallazgos indican que las infecciones por SARS-CoV2 se relacionan con eventos en lugares cerrados y en donde se reúnen personas. Se identificaron 61 grupos de casos de COVID en sitios como centros de salud, restaurantes, bares, lugares de trabajo, eventos musicales, bares, fiestas de karaoke y sesiones en gimnasios entre otros que pueden favorecer a la "superexpansión" del virus.

El modo de transmisión del SARS-Cov2- se relaciona con la respiración agitada que se da por actividades como cantar en fiestas de karaoke, animar clubes, conversar en bares y hacer ejercicio en gimnasios.

Por medio del uso de aplicaciones para el monitoreo de pacientes con coronavirus encontraron algunos mecanismos de transmisión del virus. Por ejemplo; un concierto podría ser fuente de infección para más de 30 personas, incluidos artistas, miembros de la audiencia y el personal. Esto nos muestra los riesgos a los que nos podemos enfrentar al realizar algunas de las actividades permitidas con el semáforo en color naranja. En Sinaloa seguimos en rojo y así permanecerá si seguimos saliendo a realizar actividades sin importancia como reuniones familiares, hacer filas para comprar cerveza entre otras cosas superfluas.

Las autoridades de Japón aconsejaron a la población que evite -en la medida de lo posible- lo que llamaron las "Tres C": espacios cerrados con poca ventilación, lugares concurridos y lugares de contacto con aglomeraciones. Hay actividades que son muy importantes para todos y muchas personas arriesgan su vida arriesgan su vida llevándolas a cabo, y también es cierto, hay personas que su sustento depende de las actividades que realizan, también hay personas que dependen de las actividades que realizan día con día. No todos tenemos la posibilidad de trabajar y realizar actividades en casa, sin embargo, podemos cuidar a las personas que realizan actividades esenciales usando cubre bocas, lavándonos las manos y evitar salir en medida de lo posible. Está en nuestras posibilidades evitar contagios enfocándonos sólo en las actividades esenciales. No podemos relajar las medidas. Se acerca el día del padre y es el pretexto para hacer una reunión, preparar carne asada y “que se arme la machaca”; esto podría contagiarnos y contagiar a las personas que queremos. Nuestro futuro depende de hoy, si queremos celebrar con nuestros seres queridos es mejor cuidarlos; o después no tendremos con quién celebrar.