Diagnóstico Covid-19

“Las personas infectadas con COVID-19 aún pueden infectar a otros después de que dejan de sentirse enfermos, por lo que estas medidas deben continuar durante al menos dos semanas después de que desaparezcan los síntomas. No se deben permitir visitas hasta el final de este período. Hay más detalles en la orientación de la OMS. Una vez más, nuestro mensaje clave es: prueba, prueba, prueba…”(Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha solicitado de manera reiterada a todas las instituciones de salud en el mundo el uso de pruebas para detección e identificación del SARS-CoV-2.

Se han aprobado docenas de pruebas, la mayoría de ellas se realizan para detectar el material genético del virus por medio de hisopos que toman muestras de nariz y garganta, para posteriormente realizar una llamada reacción en cadena de la polimerasa de transcripción reversa (RT-PCR). La prueba es considerada “estándar de oro” para diagnóstico de COVID-19, es precisa reproducible, el tiempo de procesamiento es entre cuatro y seis horas y un plazo de entrega puede ser de resultados de dos a seis días. Existe otro método de detección que es conocido como prueba serológica; la cual detecta los anticuerpos que se producen por el organismo para combatir al virus. La importancia de dicha prueba es que ayuda a determinar la propagación del virus en una comunidad. Incluso se han desarrollado pruebas con nuevas tecnologías como es el caso de CRISPR, la cual ya fue aprobada en los Estados Unidos. Con estas herramientas, diversos países han realizado análisis a un gran número de pacientes. En algunos países como Corea del Sur, se realizó el diagnóstico por medio de una combinación de pruebas rápidas y el monitoreo de pacientes con diagnóstico positivo.

Al inicio de la pandemia, el único método aprobado en Estados Unidos, resultó ser defectuoso y el 12 de marzo; Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que el país estaba "fallando" en su capacidad para evaluar a las personas, y explicó que Estados Unidos no estaba configurado para ofrecer pruebas al ritmo actual.

De manera sorprendente la agencia de noticias Reuters informó que John Magufuli; presidente de Tanzania, suspendió al jefe de su laboratorio nacional de salud (responsable de realizar las pruebas para detección del coronavirus). En dicho país,se cuestionó la precisión de la pruebas y se ordenó una investigación luego de considerar que los estuches importados para identificar SARS-CoV-2 estaban defectuosos ya que dieron resultados positivos a muestras que provenían de una cabra y una pata de zarpa, entre otras muestras no humanas enviadas para su evaluación.

El pasado primero de junio, en la revista Nature se publicó que una prueba de coronavirus con resultado positivo no asegura que una infección sea activa. Los investigadores encontraron que las muestras con resultados (positivas en la detección de ARN viral), que recolectadas con más de ocho días después de que comenzaron los síntomas de una persona, no infectaron a células cultivadas de mono. Lo anterior sugiere que las personas que dan positivo para el SARS-CoV-2, no son necesariamente infecciosas y no se necesita que permanezcan en aislamiento estricto. Es decir; es poco probable que las personas con COVID-19 transmitan al SARS-CoV-2 si han transcurrido más de ocho días desde el inicio de los síntomas.

Toda la evidencia puede llevarnos a pensar que el recuento de los datos en el mundo no es exacto.

Para poder atender y dar tratamiento a un paciente, es importante tener un diagnóstico, si el diagnostico no es confiable, será difícil tratarlo. Para poder determinar el efecto real de la epidemia las pruebas deben de ser confiables. ¿Qué pruebas se usan en cada país? Al usar diferentes métodos ¿Los resultados serían comparables entre los países? ¿Qué detectan las pruebas? ¿Son específicas? ¿Detectan a otros coronavirus? Es posible que tengamos otros coronavirus y sean menos los pacientes con SARS-CoV-2. Aun desconocemos muchas cosas de la enfermedad, se deben homogenizar los métodos de detección en el mundo. La OMS debería determinar una directriz para realizar los diagnósticos. En muchos países se desconoce la situación real por la falta de pruebas. Otros países con mayor capacidad de diagnóstico se volvieron epicentro de la pademia ¿Será que es por que pueden detectar a más pacientes? ¿Cual será la situación real en los países con poca capacidad de diagnóstico?

Esta es la crisis de salud global que define nuestro tiempo. Los días, semanas y meses que vienen serán una prueba de nuestra determinación, una prueba de nuestra confianza en la ciencia y una prueba de solidaridad. Las crisis como esta tienden a sacar lo mejor y lo peor de la humanidad...Este sorprendente espíritu de solidaridad humana debe volverse aún más infeccioso que el virus mismo. Aunque es posible que tengamos que estar físicamente separados el uno del otro por un tiempo, podemos unirnos de formas que nunca antes habíamos tenido. Estamos todos juntos en esto. Y solo podemos tener éxito juntos. (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).