Denuncian al “Químico” por violencia de género

La activista e integrante de la organización “Las Valentinas de Sinaloa”, doctora Emma Rodríguez denunció ante la Secretaría de las Mujeres la violencia de género y política que ha sufrido con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, sin presentar alguna prueba de por medio.

Durante la rueda de prensa que encabezó la doctora María Teresa Guerra Ochoa aquí, luego de reunirse con las titulares de los institutos municipales de las mujeres del sur del estado, la activista expuso que no ha tenido respuesta de las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía y el Ministerio Público.

Exigió que no sean cómplices de presidentes municipales los institutos de la mujer como en el caso de Mazatlán, que no ha hecho nada contra el Químico “porque nos ha violentado de distintas maneras y que nos pone en riesgo nuestra integridad física, sicológica y nuestra vida propia y de nuestras familias”.

Cuestionó que en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán no haya equidad de género ni en secretarias de estado tampoco y le pidió resultados a SEMUJERES.

Por su parte, Guerra Ochoa le aclaró que no es romanticismo y que el ostentar el cargo no es privilegio sino responsabilidad y que le respaldan más de 30 años de lucha defendiendo a las mujeres, desde las madres con hijos desaparecidos, “no asumimos el cargo para simular, pero tampoco nos pidan en 30 días tengamos un cambio tan vertiginoso, no estamos aquí para aplaudir sino para dar resultados y por eso estamos trabajando en todas las vertientes”. Y reconoció que en algunos municipios no se está respetando la paridad de género, por lo que adelantó que no habrá simulación ni un doble discurso y les responderán a las mujeres.

Sobre la denuncia de violencia política y de género que expuso la doctora Emma Rodríguez, fuentes del Palacio Municipal aclararon que no existen tales denuncias.

Recordaron que las denuncias que en su momento interpuso la ex síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, fueron desechadas por no acreditarse la violencia de género ni acoso laboral.

Por esta denuncia, al químico Luis Guillermo Benítez Torres le suspendieron sus derechos políticos. Sin embargo, durante el arranque del proceso electoral, el 25 de marzo de 2021, en la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, declaró la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género y acoso laboral promovida por la síndica Procuradora Elsa Bojórquez, lo anterior, porque nunca se le impidió su desempeño.

Aseguraron que si hubieran pasado 10 días más, el químico Benítez Torres se hubiera registrado sin el Partido Sinaloense, ya que la versión de la violencia de género nunca existió, de tal manera que luego de que Morena le suspendió sus derechos políticos, se los restituyeron.

Aclararon que no existe ninguna sentencia, todas quedaron infundadas y se cayó la acusación de violencia de género, de tal manera que hasta el mismo alcalde pudo haber podido demandar a la síndica en su momento, por ser una acusación sin fundamento.

Sin “agua” en JUMAPAE

Tal como cerró la anterior administración, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa sigue sin poder pagar los sueldos.

Ya han transcurrido dos quincenas del inicio de la actual administración y los empleados siguen sin recibir remuneración a su trabajo.

Los empleados de la paramunicipal han externado su inconformidad de manera anónima, asegurando que es la primera vez en el inicio de una administración que no reciben su sueldo.

Con este mes, son entre cuatro y seis quincenas las que se les adeudan a los empleados quienes la están pasando difícil económicamente en sus hogares.

La alcaldesa Blanca Estela García Sánchez ha reiterado que la situación de la paramunicipal es difícil económicamente, lo cual no ha permitido que se generen los pagos de nómina.

Se ha solicitado el apoyo al Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya pero este ha dicho en diversas ocasiones que los problemas de los municipios, los tienen que resolver los alcaldes, no ha dado señal de que apoyará económicamente a la Junta.

Le tocará un trabajo duro a Margarita Alduenda Pérez quien es la nueva gerente y que tendrá que ver cómo pagará a la CFE los 13 millones de pesos que se adeudan, además del salario de los trabajadores. Prácticamente se estará topando con un "toro bravo" nada fácil de esquivar.