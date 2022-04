¿De qué se trata pues? diría Estrada Ferreiro

Una de las frases socorridas de Jesús Estrada Ferreiro cada vez que los medios de comunicación lo cuestionan por tal o cual problema, da la explicación y de manera displicente concluye: ¿de qué se trata pues?, por lo tanto los diputados también se habrán preguntado una y otra vez: de que se trata pues, cuando no podían entregarle en mano propia el documento que habla del juicio político en contra del alcalde.

Por fin éste jueves Estrada Ferreiro tomó en sus manos esa “papa caliente”, los diputados integrantes de la Comisión Instructora le entregaron en su oficina, su propia sentencia, por más que ha tratado en los últimos días de detener el juicio político que ya inició, pero esto, es como detener un incendio cuando él mismo lo estuvo atizando y al ver que la lumbre le llegaba, quiso correr, escabullirse y hasta esconderse.

Es cierto que Estrada Ferreiro no es ningún dejado, pero como decían las abuelitas, nada más no te pelees con la cocinera y el alcalde de Culiacán no dejó títere con cabeza, se peleó con parte del pueblo bueno, y con los personajes que tienen el control de la política en Sinaloa: el gobernador y el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Ante la hoguera que cada día crecía, Estrada Ferreiro empezó a buscar apoyos, quiso dialogar con los legisladores y no lo recibieron, buscó apoyo con los regidores quienes acudieron ante el gobernador a pedirle que detuviera el tsunami, pero Rocha Moya, muy diplomático, les dijo que el mejor respeto es pagarle a las viudas. También está presionando a los trabajadores para que firmen apoyos a su favor.

Igualmente hay voces que dicen que el trato que se le está dando al alcalde de Culiacán es injusto, otros señalan que es una venganza política por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política y del propio gobernador, pero, lo cierto es que Estrada Ferreiro desde que se estrenó como alcalde, fue cavando su propia tumba, sin respeto a las leyes, pese a que es un hombre que las conoce muy bien, desafió al poder, se sentía intocable, aunque, quienes lo conocen dicen que genio y figura hasta la sepultura, porque así ha sido siempre: un hombre irreverente.

Lo cierto es que los astros no están alineados hasta este momento a favor del alcalde y el proceso del juicio político sigue su curso en el Congreso del estado, se asegura que pese a que la ley da un plazo de 60 días hábiles para que concluya el proceso, el veredicto saldrá adelante en el mes de mayo.

Le salió el tiro por la culata

La diputada federal Olegaria Carrazco Macías se le adelantó al gobernador del estado Rubén Rocha Moya, cuando el domingo pasado informó a los habitantes de la comunidad de El Quelite la reconstrucción del puente que lleva el mismo nombre.

Reunidos en el cobertizo del pueblo el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Raúl Francisco Montero Zamudio, la diputada local Alma Rosa Garzón, ganaderos y agricultores, Carrazco Macías atribuyó que desde el inicio del problema, se gestionó con los tres niveles de gobierno logrando el recurso de 200 millones de pesos.

"También aclaró que fue ella personalmente quién le abordó y gestionó la obra y la atención a la gente", se lee en el boletín informativo que se giró a medios de comunicación.

Fue en la semanera del lunes 25, cuando Rubén Rocha Moya dio a conocer los pormenores del proyecto, y aprovecho para desmentir a Carrazco Macías y que fue él en persona quien gestionó este apoyo con el presidente Andrés Manuel.

Al quedar expuesta, la diputada morenista posteó en sus redes sociales ese mismo día por la noche, una fotografía en la que posa junto a Rocha Moya, con un texto en el que reconoció la ardua labor que éste realizó el gobernador, para obtener el recurso para la reconstrucción del puente.

"(...) Y sabemos que fue él la primera persona que le explicó la situación de emergencia que prevalecía en Mazatlán debido a los estragos del huracán Nora y con ello el derrumbe del mencionado puente, por lo que también le planteó la necesidad de canalizar un presupuesto para la reconstrucción o nueva edificación del puente" publicó.

La diputada se quiso lucir al adjudicarse el proyecto del puente y le salió el tiro por la culata. Aunque lo importante de este proyecto es que por fin empieza a tomar forma, pues ya casi se cumplen ocho meses desde que colapsó la estructura.