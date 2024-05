Trópicos Subterráneos | Donde se manifiestan las sombras espectrales

Donde se manifiestan el nihilismo y el narcisismo en Made in USA-Occidente, también son el neonazismo en Rusia con Ucrania e Israel en Palestina con la dominación, la subordinación y el genocidio, a consideración del dominio en el espectro completo kissingeriano en el mundo de las sombras espectrales, los derechos humanos son tratados de manera sobrehumana e inhumana, no siendo la excepción y privativo en el país de las sombras espectrales que es México, y como nadie siente nada por lo que alguien vive, sobrevive y muere de feminicidio, de desconocido, y, desaparecido, también el transformismo es el nihilismo y el narcisismo con la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano.

Eso sí, nuestra situación y condición es por el neoliberalismo del pasado y el pos(t)neoliberalismo-transformismo liberal autoritario y conservador del presente en el Estado-Obrador, desmarcándose y enmarcándose con la izquierda opositora a un lado de la derecha opositora, generando la polarización y la confrontación, porque no son iguales.

Lo cierto es que en el mundo de las sombras espectrales se está en el país de las sombras espectrales desde un punto de vista personal geopolítico, donde la exclusión de lo pobre es la inclusión de lo rico, entreponiéndose la desigualdad económica con la desigualdad social y cultural, porque si Siria no es Dinamarca, México tampoco es Dinamarca, México con el fentanilo y Siria con el captagón, tan lejana Siria que la alcanza Rusia y México tan cerca de USA que le llega China por la vieja y la nueva Nao de la China, no siendo más que un viaje-drogo-paradisiaco e infernal, porque algo se aprende cuando se dice que la mejor política exterior es la interior, viéndose y despreciándose lo que se vive y se muere en el país de las sombras espectrales en el mundo de las sombras espectrales, doble y lamentablemente vinculados, sintiéndose México un país diferente ante la mismo de antes en los países de Latinoamérica y el Caribe, auto-otorgándose un liderazgo-cómplice faccioso y fascista con Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba porque son los mismos ante los diferentes de Costa Rica, Brasil, Colombia y Chile, pero no con Argentina, Perú y Ecuador, y nunca con Haití, a reserva de los países-paraísos fiscales con la prosperidad no compartida.

Se quiera o no, Latinoamérica y el Caribe, no son el caos violento mortal de Medio Oriente, porque son la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad, no así como lo fue Afganistán para los periodistas, México lo es como en la Franja de Gaza, aunque ser el ciudadano del mundo con la seguridad ciudadana, Venecia quiere la propia, y no la ajena del turista, que no es el ciudadano, acaso el depredador turístico en el círculo menos virtuoso y más vicioso, lo que para Europa es la excelsitud de la decadencia antigua, USA es la vaciedad de la modernidad plástica, Latinoamérica y el Caribe todavía son el folclor exótico sucedáneo y apropiación del turismo cultural por otras vías férreas en las todavía venas abierta de América Latina.

En la multipolaridad de las posiciones y las condiciones en la geopolítica internacional, en el mundo de las sombras espectrales y en el país de las sombras espectrales-México, a través del Estado-Obrador, “Pide a ONU que Palestina sea miembro -de pleno derecho-”, y “USA-Washington, es el gran proveedor de armas en el mundo: carece de autoridad moral para ser juez en DH, critica el Presidente. Se necesita ser caradura; es gravísimo”.

Lo de USA-Casa Blanca no tiene autoridad moral en el país de las sombras espectrales-México-Palacio Nacional tampoco la tiene en el mundo de las sombras espectrales-Palestina, acaso ser el policía moral como lo es Irán con las mujeres en las calles, lo de la política exterior es la interior con la autoridad que no la tiene el Estado-Obrador con los inmigrantes y el narcosicariato territorial y nacional, porque USA reprime a los estudiantes proPalestina, el Estado-Obrador no encuentra a los estudiantes desaparecidos por el Ejército, siendo evidente la perversidad y la banalidad de mal de Biden, Netanyahu, Putin y Obrador.

Así, donde se manifiesten lo que se manifiesta en el mundo de las sombras espectrales, la imaginación crítica se topa con la imagen nuclear en cuanto a los asuntos públicos y los problemas sociales mundiales con la tematización-nuclearización de una operación militar especial rusa-ucraniana y una invasión genocida israelí-palestina.

Donde se manifiestan las sombras espectrales, también se atormentan las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre con el temor, el terror y el horror, porque los valientes señores de la guerra viven del crimen ante el derecho a la defensa con la venganza que producen desde la invasión a la ocupación entre una frontera gris y una línea roja, del lujo al funeral y de la vigilancia a lo digital, no pudiendo vivir juntos más que consumidos, mortales y muertos en la hegemonía inconjunta de los huesos cardios con los corazones y las memorias dispersas como los dispersos corazones entre los dispersos huesos cardios, cadavéricos y esqueléticos.

Donde se manifiestan, después de todo(s), donde se eleva el humo subyace el fuego con la volición del amor odiado por nosotros mismos, la principal Desgarradura (de y en) Cioran nos la traemos reencarnada en los huesos cardios de los corazones y las memorias:

“Las instituciones, las sociedades, las civilizaciones difieren en duración y en significación, a la vez que se ven sometidas a una ley que quiere que su impulso indomable, factor de su ascenso, se relaje y se asiente al cabo de cierto tiempo, una ley que hace corresponder su decadencia con un debilitamiento de ese generador de fuerza que es el delirio. Comparados con los periodos de expansión -en realidad de Demencia- los de declive parecen sensatos, y lo son, lo son incluso demasiado, lo que los vuelve casi tan funestos como los otros. Un pueblo que ha llevado a cabo su tarea, que ha gastado sus talentos y explotado hasta el límite los recursos de su genio, expía este logro no volviendo a producir nada más. Ha cumplido con su deber, aspira a vegetar, pero, para su desgracia, no tendrá la ocasión de hacerlo”.

Sí, en la más remota democracia prostibularia (de y en) La Chingada, en el país de las sombras espectrales, sentencia Agripina de Luvina, desde la prosperidad compartida porque el gobierno nunca ha tenido madre y sí una mujer matriarca, haber-a ver de a cómo nos toca con la Yo-Claudia.