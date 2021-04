¿Cuál emergencia sanitaria?

Desde el arranque de las campañas el pasado 4 de abril, fecha que coincide con domingo de Pascua y el inicio del horario de verano, tras una semana de gran afluencia en Mazatlán, en la que se presume recorrieron las playas y la franja turística alrededor de 234 mil 119 personas, las jornadas de los candidatos que andan en busca del voto, de todos los partidos, alianzas y coaliciones, se han caracterizado por no guardar del todo las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19.

Ni siquiera en las conferencias de prensa concedidas a los medios de comunicación, ya sea sobre banqueta, en solones o a bordo de autobuses, se respeta la sana distancia.

Pareciera que la pandemia ya no representa un riesgo de contagio, pues se observa un relajamiento general no visto desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el país y en Sinaloa, y se determinó la cuarentena, como tampoco se vio en la reapertura de las actividades no esenciales.

No obstante, los discursos de los candidatos por un puesto de elección popular están plagados de propuestas para reforzar al sector salud con infraestructura, servicios y equipamiento, de atención universal para adultos mayores, discapacitados y familias vulnerables y marginadas, y así enfrentar la pandemia para que haya menos víctimas.

Entre "campañistas" se relajan las medidas preventivas, el número de casos Covid-19 en Mazatlán va en aumento, ya que en la primera semana del mes de abril oscilaba entre los 36 y 45 casos, con 5 y 7 pacientes nuevos al día, para finales del mes, el registro alcanza ya los 60 y 64, con 9 y 10 nuevos pacientes diarios. Esto sin contar que todos los días se registran entre 1 y 2 decesos, e.n el municipio porteño, y entre 8 y 9 muertes a nivel estatal.

La camioneta y el camión

Desde el debate ocurrido el 22 de abril, los candidatos punteros a ocupar la silla del gobernador, o mejor dicho sus seguidores, retomaron con fuerza los dimes y diretes en torno a la camioneta Chevrolet Suburban que usa Rubén Rocha Moya para la campaña, así como el autobús en el que viaja Mario Zamora Gastélum con su equipo por todo Sinaloa.

Este miércoles, los abogados de la alianza Va por Sinaloa interpusieron queja por la compra de la unidad que utiliza Rocha Moya, que una supuesta factura que circula por redes sociales, habría costado