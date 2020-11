A inicios de semana comenzó a circular en Facebook una imagen proselitista en la que se recomienda que si te visitan para una encuesta “el Químico” es la respuesta.

En fondo guinda aparece un Luis Guillermo Benítez Torres muy seguro de estar haciendo las cosas tan bien en el puerto que merece ser gobernador de Sinaloa.

Y digo, cada quien hace su luchita, lucha o luchota ¿A poco las visitas en meses pasados a su símiles en otros municipios del estado son por mera camaradería?

Ya un desangelado Emmett Soto, alcalde de Escuinapa, le está dando todo su apoyo, por si se lanza a la gubernatura, y de esos hay varios, todo se vale.

Lo que no se vale es que ande de madrugador, adelantado, que si bien es cierto anunció que renuncia el 15 de diciembre, aún no es tiempo ni siquiera de precampañas.

¡Ah!, pero gente cercana a él dice que ellos pueden ejercer en sus redes sociales la libertad de expresión, ya que tienen el derecho a la privacidad y apelan a que no están utilizando espacios institucionales. Se les olvidó que son figuras públicas.

Si bien es cierto que en muchos partidos ya se está trabajando en las campañas internas, no se debe salir todavía a la luz pública, porque hay reglas, estatutos y leyes que tienen que cumplir como partidos políticos.

Un proselitismo desde el área privada que aprovechan muy bien para que se haga público, que da a mal pensar. Como bien dice el dicho: “No hagas cosas buenas que parezcan malas” y recordar que al que “madruga” a hacer propaganda política, se le mosquea… Bueno, la idea es esa “Chapulín”.

“Esas son politiquerías”

Luego de que un medio a nivel nacional dio a conocer que hay demandas por proselitismo para el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, él lo negó. Aseguró que eso eran “politiquerías” y que él estaba concentrado en servir a la nación y a Dios.

De acuerdo con las denuncias, Montes Salas ha promovido la imagen de "El Químico" Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán, a lo que dijo ser falso, rotundamente.

"Nosotros somos muy respetuosos del encargo que me dio el señor Presidente, que es mucho más importante que cualquier gubernatura, que cualquier puesto político, y eso es politiquería, no tengo tiempo para andar en esas nimiedades, que son hasta mal intencionadas a veces, y no por mí sino que parece que es contra El Químico, que es un compañero que tiene valores y que siempre ha estado con nosotros", aseguró el delegado.

Aseguró que lo que más le interesaba en este momento es el futuro del país en el que ya se vive, el cual, se destrozó en el periodo neoliberal, como asegura el movimiento de la Cuarta Transformación.

"Lo que me interesa es ayudarle al señor Presidente a hacer lo que él me ordene en el territorio que me corresponde o donde él crea que soy necesario, yo voy a ir con todo, yo voy", señaló.

Como que no queda muy claro si Montes Salas buscará alguna candidatura por MORENA.

ENTRE LA INMUNIDAD

Tal parece que Mazatlán es inmune al Covid-19 y la inmunidad crece cuando eres artista… si no pregúntele a Luis Alfonso Partida “El Yaki”, que realizó un fiestón en la Quinta Echeguren, donde “grandes” personalidades del regional mexicano se dieron cita al YakiFest 3.

Cuál fue la sorpresa de propios y extraños que el desmadre que había en dicho lugar se trasladó hasta las calles, donde al redor de 100 “covidiotas” se dieron cita para cantarle serenata al ex vocalista de la Banda El Recodo.

A raíz de eso y al modo, Oficialía Mayor canceló el pachangón, ya que era incontrolable afuera, nomás con unas 7 horas de retraso, mientras que adentro del recinto brilló por su ausencia la sana distancia en los principales invitados, como el Edwin Caz de Grupo Firme y el vocalista de Fuerza Regida. ¡Ay Yaki!, armaste una de cuentos chinos en el puerto con tu cumpleaños.

LA INCOMPETENCIA

Los que se la están viendo en chino son nuestros queridos, amados y apreciados Venados de Mazatlán, que por más que el equipo presuma sus pláticas motivaciones y de coaching en redes sociales, nomás no levantan.

Ya la afición le comenzó a reprochar el trabajo que están haciendo los jugadores en las canchas, además de que lanzó una campaña de manera informal, la cual dice: “En las buenas, en las malas y en las peores”…. Esperemos que después no se rajen y dejen como novia de rancho a los aficionados porteños que sueñan con verlos de nueva cuenta en la Serie del Caribe.