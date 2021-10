Aguilar Padilla contra Alito

El ex gobernador Jesús Aguilar Padilla aquí, allá y acullá ha venido ventilando mensajes subliminales de que por ningún motivo se va a permitir que el Comité Ejecutivo Nacional se entrometa en el proceso interno del PRI, es decir, que Alejandro “Alito” Moreno no venga a imponer dirigencias que no representan a los verdaderos priistas y mucho menos tienen el consenso de las mayorías priistas.

El viernes pasado, antes de la toma de protesta de la Nueva Legislatura, el ex gobernador de Sinaloa estuvo en el Congreso del estado y ante los medios de comunicación llamó a la militancia priista a mantener la unidad, propiciar el debate interno y la participación de todos los sectores que , sólo faltó decir que es necesario formar un frente común para que no entren los “alitos”

En este mes, se va a definir el futuro de los partidos políticos, la aguas están tan revueltas al interior del PRI, que no se sabe ya quién es el que maneja al tricolor, antes el gobernador en turno era el que quitaba y ponía a la dirigencia, ahora, con eso de que Quirino Ordaz ya pidió licencia, de que se va a la madre patria, de que dicen, que la dirigencia nacional, no quedó muy bien con él, es difícil pues, de que el todavía gobernador imponga a su gente, aunque hay que recordar que todavía tiene el control del Consejo Político Estatal…

Por eso, Aguilar Padilla hoy más que nunca está poniendo en práctica su frase célebre: Por arriba política y por abajo bolas….

Otro que anda acelerado es el propio ex candidato Mario Zamora de quien se dice tiene la venia de don Alejandro “Alito” Moreno para que meta mano, incluso se “barajean” nombres de los posibles “alitos” que harán ruido durante el proceso interno, es Gomer Monarrez, Aarón Rivas Erika Sánchez, Alfredo Villegas, entre otros muchos aprontados.

También donde se alborotó el gallinero, mejor dicho las gallinas, es en el PAN, los hombres aparentemente están calmados, porque de acuerdo a la equidad de género, ahora le corresponderá a una mujer tomar las riendas del blanquiazul, pero andan metiendo su cuchara.

Contrario a lo que sucede en el PRI, en el PAN, las cabezas principales del panismo sinaloense, la mayoría son aliados a Marko Cortés quien se acaba de reelegir, por lo tanto, la panista que esté bien con la dirigencia estatal y nacional, será la elegida.

Las dos panistas que han levantado la mano, es Nelba Osorio y Roxana Rubio, la primera fue candidata del distrito 14 a una diputación, obtuvo una de las mejores votaciones, pero no logró rebasar a Morena, la segunda, acaba de concluir su periodo como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

De acuerdo a los panistas, la que está más cerca de lograr la dirigencia estatal del PAN es Roxana Rubio, por la cercanía que tiene la gente que la impulsa a Marko Cortés…veremos, dijo un ciego.

También por el lado de Movimiento Ciudadano tiene programada su asamblea estatal el 24 de octubre para elegir a su dirigente estatal. Las cartas fuertes son el ex candidato a la gubernatura, Sergio Torres y el ex panista Roberto Cruz, se dice que la dirigencia nacional apostó por Sergio Torres, y como diría el ex candidato “vamos con todo, si no pa´ qué…”

LE “TUMBAN” NEGOCIO AL DOCTOR SOTO

El voto en contra de siete integrantes del Cabildo fueron suficientes para tumbarle un gran negocio que El Doctor Soto quería hacer a costillas del pueblo escuinapense.

Escudándose en el deficiente servicio de recolección de basura que se ha dado a lo largo de los tres años de su administración, el presidente municipal pretendía endeudar a la próxima administración por los tres años de Gobierno.

En la última sesión de Cabildo que se llevó a cabo, Soto Grave llevó una propuesta de arrendamiento de dos camiones de basura por 10 millones de pesos y con esto llevarse las últimas tajadas que le quedan del pastel llamado Escuinapa.

Cual fue su sorpresa, al momento de someterlo a votación y con la creencia de que se lo llevaría por mayoría, el Cabildo le dio para atrás a esta propuesta, seis votos en contra incluidos dos de regidores de MORENA y uno más de la Sindica Procuradora impidieron este ruin negocio.

Al no verse favorecido, al presidente no le quedó de otra más que despotricar en contra de quienes votaron en contra y como se le ha caracterizado, salió a decir que estos integrantes del Cabildo estaban en contra de los intereses del pueblo.

Claro quedó que a menos de un mes de terminar su administración, Emeterio Soto perdió ya todo su poder y la oportunidad de seguir haciendo sus negocios, exprimiendo las ya jodidas finanzas de la comuna sureña.