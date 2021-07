Acuerdo sí incluye los dos terrenos del bosque

Aunque en el dictamen que presentó la comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán no aparece dentro del avalúo de inmuebles que en dación de pago se pretende otorgar a la empresa Nafta Lubricantes, propiedad de los hermanos Hernández Arellano, a cuenta de una deuda millonaria, sí se incluye en la lista de los acuerdos, con la siguiente leyenda: “Las partes aceptan que el inmueble catastral 011-000-012-112-001-001 formará parte del convenio a manera de dación en pago”.

Se trata del terreno de 8 mil 200 metros cuadrados que ocupan el Consejo Ecológico de Mazatlán y el Centro para la Educación Agrícola y Ambiental desde hace más de 20 años como áreas verdes, y que forma parte del decreto de donación del polígono del Bosque de la Ciudad, que tiene un fin de recreación

Los terrenos que sí fueron valuados, son el que ocupa el estacionamiento municipal que se ubica por la calle Mariano Escobedo, donde se estaciona el parque vehicular del Ayuntamiento y que durante el Carnaval, sirve de cárcel provisional, en el Centro Histórico, mismo que tiene un valor catastral de 3 millones 024 mil 362 pesos y un valor comercial de 29 millones 429 mil 955 pesos, y que se dará a cuenta del adeudo con un valor de 21 millones 244 mil 836 pesos.

El otro es un terreno que se encuentra en el fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, por la calle Principal o Alfa; de acuerdo al dictamen de Cabildo, este terreno tiene un valor catastral de 9 millones 230 mil 718 pesos y un valor comercial de 14 millones 330 mil pesos, pero que por convenio se otorgará a cuenta de la deuda por un valor de 12 millones 643 mil 426 pesos.

El evalúo total de ambos predios que se descontará a la deuda es de 33 millones 643 mil 426 pesos, cuando su valor comercial es de 43 millones 759 mil 956 pesos, es decir, con una diferencia de más de 10 millones de pesos.

Del tercer terreno que incluye el acuerdo no se dan datos, salvo su clave catastral con número 011-000-012-112-001-001, el cual corresponde al polígono que ocupan el CEMAZ y el CEAA, que se ubica sobre la avenida Leonismo Internacional, entre calle Principal y Jesús González Ortega, del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto.

Gustavo Rojo, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, advirtió que dos de los predios que pretende entregar el municipio, son producto de una enajenación a título gratuito, es decir, una donación de parte de Aeropuerto y Servicios Auxiliares que incluye en su decreto que no pueden ser utilizados para fines distintos de los que fueron solicitados, y que fue con fines recreativos.

Así que si no se usan los terrenos con ese fin, el gobierno federal podría intervenir y recuperar ambos predios aunque ya exista alguna construcción, lo cual representaría un problema más grave para el Ayuntamiento porque puede recibir en un futuro cercano otra demanda con resultados catastróficos para la hacienda municipal.

Si acuden al llamado

Los jóvenes de 18 a 29 años de edad están respondiendo al llamado para aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en Mazatlán. En el cuarto día de aplicación, la fila kilométrica de espera del macrocentro de vacuna del Polideportivo de la UAS, alcanzó el puente peatonal de la avenida Ejército Mexicano frente a la preparatoria Rubén Jaramillo.

Hasta el miércoles 29 de julio, tercer día de aplicación, el presiente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, afirmó que ya se había vacunado el 43% de este sector poblacional, es decir unos 42 mil 579 jóvenes de 99 mil posibles, según indica el INEGI.

Luego de que prácticamente obligó a la ciudadanía a aplicarse la dosis con su nueva medida: es obligatorio mostrar el certificado de vacunación para entrar a plazas comerciales y lugares públicos, ahora hasta felicitó a los jóvenes por su buena "voluntad" para asistir a la vacunación.

Sin embargo él argumentó que no está obligando a nadie a vacunarse, sino que la facultad de la autoridad municipal es decir que no se puede entrar si no se está vacunado, es más, hasta dijo ser esta disposición, la mejor decisión que ha tomado durante su gobierno.

"El químico" ya adelantó que ahora que venga el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, buscará tener acercamiento para pedirle que se inicie con un esquema de vacunación a menores de 12 a 17 años de edad.

Así el puerto se seguirá manteniendo como el destino de playa del país con menos casos activos e incluso aseguró que a partir del próximo lunes los contagios empezarán a descender.